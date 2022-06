¿Por qué nos salen canas?

En los humanos, la mayoría de las canas no están relacionadas con el estrés. De hecho, una vez que un folículo piloso produce cabello, se fija el color. Y si un solo mechón comienza siendo rubio (o rojo, negro o castaño), nunca cambiará de color (a menos que nos tiñamos el cabello). Según un estudio de la Universidad de Harvard, realizado por Robert H. Shmerling, jefe clínico de la división de reumatología en el Centro Médico Beth Israel Deaconess y miembro de la Facultad de Medicina de Harvard, los folículos pilosos producen menos color a medida que envejecemos, por lo que cuando el cabello pasa por su ciclo natural de caerse y regenerarse, es más probable que crezcan canas después de los 35 años. Sin embargo, la genética puede jugar un papel determinante sobre cuándo comienza este proceso.

Si bien estar bajo estrés no puede cambiar el color de los mechones de cabello individuales, el estrés puede desencadenar una afección común llamada efluvio telógeno, que hace que el cabello se caiga tres veces más rápido de lo normal. El cabello vuelve a crecer, por lo que la condición no causa calvicie. Pero si somos personas de mediana edad y nuestro cabello se cae y se regenera más rápido debido al estrés, es posible que crezca gris en lugar de su color original. Dicho esto, un estudio de ratones de 2020 demostró cómo el estrés puede hacer que su pelaje se vuelva gris. No obstante, no está claro si esto se aplica a los humanos y con qué frecuencia juega un papel en el envejecimiento del cabello.

¿Qué enfermedades provocan canas?

Una mujer con canas

La gran mayoría de las canas están relacionadas con la edad. Sin embargo, a veces el cabello canoso indica una enfermedad, especialmente si ocurre a una edad particularmente temprana. Los problemas de salud que pueden hacer que nos salgan canas incluyen:

Deficiencia de vitamina B12

Neurofibromatosis (también conocida como enfermedad de Von Recklinghausen ): una enfermedad hereditaria que provoca el crecimiento de tumores a lo largo de los nervios y el desarrollo anormal de piel y huesos .

Esclerosis tuberosa : una afección hereditaria poco común que causa tumores benignos en múltiples órganos (incluidos el cerebro , el corazón , los riñones , los ojos , los pulmones y la piel ).

Vitíligo : esta enfermedad hace que los melanocitos (las células en la base de los folículos pilosos que producen el color) se pierdan o se destruyan , tal vez porque el sistema inmunitario “falla” y ataca el cuero cabelludo como si fuera una infección.

Alopecia areata: un trastorno en el que se pueden perder repentinamente partes del cabello, especialmente los cabellos teñidos (no grises). Esto puede conducir a un encanecimiento “de la noche a la mañana” porque los cabellos grises o blancos, previamente presentes, de repente se vuelven más evidentes. No obstante el cabello puede regresar eventualmente y cuando se reanuda el crecimiento del cabello, puede ser blanco o gris.

La genética

Mujer con canas en el pelo de la cabeza FOTO: La Razón

Cuánto y cuándo nuestro cabello se vuelve canoso está influenciado principalmente por los genes que heredamos de nuestros padres. Aunque el estrés puede desempeñar un papel en el proceso, sería más útil mirar a las generaciones pasadas en lugar de nuestros niveles de estrés actuales para ayudarnos a predecir cuándo o si tendremos canas.