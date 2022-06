¿Por qué hay gente que tiene el ombligo hacia fuera?

Si bien un ombligo no es tan único como una huella digital, existen varios tipos diferentes. La primera distinción suele ser si el ombligo es interior o exterior. Los ombligos interiores son como una pequeña abolladura en tu estómago, mientras que los exteriores parecen un pequeño nudo sobresaliendo del estomago. Pero, ¿cómo se forma cada tipo de ombligo? Sigua leyendo para obtener más información sobre cómo obtuvo la forma de su ombligo y qué puede hacer si no le gusta.

¿Cómo se forman los ombligos?

Ombligo con piercing FOTO: La Razón (Custom Credit)

Nuestro ombligo es un recordatorio del lugar que una vez nos conectó con nuestra madre a través del cordón umbilical. Cuando nacemos, se corta el cordón umbilical y se queda un pequeño trozo llamado muñón umbilical. Una o dos semanas después del nacimiento, este muñón se cae y lo que queda es el ombligo. Como resultado, el ombligo es esencialmente una cicatriz. Si se trata de un ombligo hacia fuera o hacia dentro, dependerá de cómo crezca su piel a medida que sana.

No tiene nada que ver con el peso o el tamaño del estómago

Vientre plano FOTO: Rafal Strzechowski ©GTRESONLINE

La forma en que se ve nuestro ombligo es principalmente por casualidad. No tiene nada que ver con el tamaño del estómago o nuestro peso. Una persona con sobrepeso puede tener un ombligo muy pequeño y una persona con bajo peso puede tener un ombligo más grande. Sin embargo, es más probable que una persona con obesidad tenga un ombligo en forma de embudo, que puede parecer un ombligo profundo que parece una boca abierta. No obstante, algunas personas pueden no tener ombligo.

Esto generalmente se debe a que nacieron con una afección que afectó el cordón umbilical. Los ejemplos incluyen extrofia de vejiga, gastrosquisis, onfalocele o extrofia cloacal. La mayoría de estas condiciones hacen que los intestinos se formen o sobresalgan fuera de la pared abdominal, por lo que el cordón umbilical no se cae y crea la cicatrización tradicional que resulta en un ombligo.

¿Qué causa que se forme un exterior frente a un interior?

El ombligo humano es como una selva tropical con 2.300 tipos de bacterias

Los ombligos interiores son mucho más comunes que los exteriores. Pero la mayoría de las veces, la formación exterior es simplemente suerte. Sin embargo, existen algunas excepciones. Los bebés con ciertas condiciones médicas que afectan al ombligo tienen más probabilidades de tenerlo exterior. Un ejemplo es una hernia umbilical, donde los músculos abdominales alrededor del ombligo no crecen como deberían. El efecto crea una debilidad en la pared abdominal del bebé, lo que puede hacer que los intestinos salgan a través de la pared abdominal y presionen el ombligo. Si bien la condición no es dolorosa para un bebé, puede causar complicaciones más adelante, por lo que los médicos generalmente la reparan quirúrgicamente. Otro ejemplo es un granuloma umbilical. Esto es cuando se forma tejido extra alrededor del muñón del ombligo. Ejerce una presión adicional sobre el ombligo, lo que puede hacer que se convierta en un ombligo hacia fuera. Los médicos suelen tratar esto eliminando el exceso de piel. Los adultos también pueden tener granulomas umbilicales, especialmente después de perforaciones en el ombligo.

Los ombligos son esencialmente un comodín anatómico. Son un área cicatrizada en la pared abdominal donde alguna vez estuvo el cordón umbilical. Independientemente de si es interior o exterior, esto no significa nada para nuestra salud. Sin embargo, si no le gusta la apariencia de su ombligo, o no tiene uno debido a una cirugía anterior o una condición médica infantil, puede hablar con un cirujano plástico acerca de una ombligoplastía.