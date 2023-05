Así es la técnica pionera que obtiene biopsias más útiles en cáncer de pulmón

Los datos no dejan lugar a dudas: el cáncer de pulmón se ha consolidado como el más mortal entre los españoles. Tal y como alertan desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, las neoplasias de este órgano son la cuarta causa de muerte en el país. Y la estimación va en aumento, ya que cada año se diagnosticaron en España aproximadamente 31.000 casos de este tumor, que crece cada vez más en el sexo femenino, suponiendo ya uno de cada cuatro pacientes.

Ante este panorama, el diagnóstico certero resulta fundamental para lograr un buen pronóstico. Y es aquí donde las nuevas tecnologías se convierten en una herramienta clave. Consciente de ello, el Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Marbella ha implantado recientemente en el centro sanitario la crioebus (criobiopsia transbronquial mediastínica guiada por ultrasonido), una técnica novedosa que permite mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón.

En concreto, la crioebus utiliza la crioterapia, que es el uso de temperaturas extremadamente frías, para obtener muestras de tejido del mediastino a través de un ecobroncoscopio, un tubo delgado y flexible, equipado con tecnología de ultrasonido, que se introduce a través de las vías respiratorias del paciente. Una vez localizada el área y tomado el tejido, se retira la sonda y la muestra es derivada para su análisis patológico. «Se trata de un procedimiento que combina el Ebus (Ecobroncoscopia) con la criobiopsia, lo que permite recoger biopsias por congelación de las adenopatías que crecen en el mediastino en determinadas enfermedades como el cáncer de pulmón, linfomas, procesos inflamatorios o infecciosos», explica María Martín Benavides, neumóloga del Hospital Quirónsalud Marbella.

Diagnóstico más eficaz

El cáncer de pulmón se clasifica básicamente en dos grandes grupos: carcinoma broncogénico microcítico y no microcítco. «El primero de ellos se considera una enfermedad extendida, en la mayoría de los casos, y, por este motivo, no precisamos tipificar la patología mediastínica si ya disponemos de un diagnóstico histológico previo. Sin embargo, en el cáncer broncogénico no micrócítico sí es importante descartar la infiltración tumoral del medíastino, dado que su infiltración hace al paciente, en la mayoría de los casos, inoperable y tenemos que optar por otras alternativas terapéuticas», detalla la neumóloga.

De hecho, hace apenas unos días los especialistas del hospital marbellí llevaron a cabo con éxito la primera intervención con este procedimiento que está en fase de implementación a nivel nacional. «Muchos hospitales españoles públicos y privados están incorporando este procedimiento. Como en toda técnica de reciente incorporación, se están haciendo estudios multicéntricos que comparan las muestras obtenidas con EBUS, técnica convencional, con las obtenidas por criobiopsias. Esperamos que, en breve, se pueda confirmar definitivamente la eficacia, seguridad y eficiencia de la técnica», avanza Martín Benavides.

Indolora y sin ingreso

Por el momento, crioebus es una nueva herramienta con evidencia clínica que permite mejorar los resultados obtenidos en comparación con las técnicas convencionales. «Una de sus principales ventajas es que se obtienen muestras de tejido más grandes y de mejor calidad en comparación con otras técnicas de biopsia, como la realizada con aguja. Esta posibilidad resulta especialmente importante en el mediastino, donde los órganos y estructuras son difíciles de alcanzar y los tumores a menudo son pequeños y profundos», añade Martín Benavides.

De esta manera, la crioebus se está posicionando «como una extraordinaria herramienta médica en la evaluación de una amplia variedad de enfermedades mediastínicas (cáncer de pulmón, linfoma, sarcoidosis y otras afecciones benignas y malignas). «En el caso del cáncer de pulmón y, sobre todo, en linfomas, el tamaño de la muestra obtenida suele ser suficiente para determinar el diagnóstico de la enfermedad. Esta circunstancia es un gran beneficio para el paciente puesto que reduce la necesidad de someterle a cirugía posteriores para confirmar la presencia de cáncer», explica el jefe de Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Marbella, el doctor José María Ignacio García, quien subraya, además, «la buena tolerancia de los pacientes, ya que el procedimiento se realiza bajo sedación y el paciente puede regresar a su casa escasas horas después, ya que no requiere ingreso hospitalario».

De esta manera, el futuro resulta prometedor, ya que, según ambos especialistas, esta técnica es un gran avance, ya que, si se confirman las expectativas, «la crioebus permitirá obtener piezas de mayor tamaño, que ayudan a la mejor tipificación del tumor, obtener suficiente tejido para facilitarnos los estudios genéticos de mutaciones y evitará cirugías».