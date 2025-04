Avances en CAR-T contra el cáncer

La buena noticia de la semana la proporcionó el Hospital Clinic de Barcelona al hacer pública su investigación en el ámbito de la lucha contra el cáncer, utilizando la revolucionaria terapia CAR-T. Más de 500 pacientes con tumores hematológicos han sido tratados en este centro utilizando esa innovadora técnica, con resultados positivos de curación, después de que hubieran fracasado los tratamientos habituales. En la mitad de casos la enfermedad ha remitido completamente.

La terapia CAR-T constituye uno de los avances médicos más sobresalientes de hoy, como en su día fueron los antibióticos o la investigación genética. Gracias a ella se están salvando decenas de vidas en casos de tumores de sangre que hasta ahora no presentaban solución. La clave está en el uso del sistema inmune contra las patologías oncológicas, no solo en los casos de tumores hematológicos, sino también en neoplasias sólidas, enfermedades autoinmunes como el lupus e incluso no cancerígenas.

Las T-CAR son células receptoras del antígeno quimérico de linfocitos T, que se modifican genéticamente en el laboratorio para mejorar su capacidad para reconocer y combatir las células cancerosas. En su forma natural, las T son responsables de reconocer y destruir infecciones anormales en el cuerpo, solo que, en el caso del cáncer, este puede suprimir esa respuesta, lo que hace que el tumor se propague sin control. Las CAR-T superan esa limitación al ser equipadas con un receptor de antígeno quimérico artificial, que reconoce y ataca el cáncer.

Importante es la superación del principal efecto secundario de la terapia, el síndrome de liberación de citoquinas, un proceso inflamatorio en todo el cuerpo con multiplicidad de síntomas, a veces graves. Los nuevos avances CAR-T han reducido este efecto colateral no deseado convirtiendo la terapia en mucho más segura y eficaz.