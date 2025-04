Avances de IA en implantes dentales

Una vez más, la Física aplicada a la Biomedicina se traduce en importantes avances para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En este caso que relatamos a continuación se emplea para hacer más eficaz la cirugía en odontología.

En concreto, investigadores de la Universidad estadounidense Texas A&M, conscientes de que el éxito de los implantes se ve complicado por problemas como la cicatrización ósea tardía y la pérdida ósea relacionada con la edad en mayores así como por la rigidez ósea variable, han desarrollado un innovador modelo híbrido de aprendizaje automático. El sistema combina datos de deformación ósea y realiza predicciones precisas y personalizadas de la tensión mecánica en el hueso. Los autores son los jóvenes profesores Yuxiao Zhou y Jaesung Lee, de ese mismo campus universitario. Por este logro han sido galardonados con el premio «Seed Program for AI, Computing and data Science». Lee trabaja en la aplicación de procesos y sistemas de ingeniería avanzados.

La inteligencia artificial (IA) lleva ya un tiempo siendo protagonista en el diagnóstico de enfermedades bucodentales. Todas las disciplinas odontológicas, entre ellas la odontología operatoria, odontología pediátrica, periodontología, ortodoncia, cirugía oral y maxilofacial, así como la odontología forense se apoyan en aplicaciones de inteligencia artificial basadas fundamentalmente en el procesamiento de miles de imágenes radiográficas y ópticas.

En definitiva, la tan presente inteligencia artificial ayuda al dentista a adoptar decisiones clínicas y ayuda en el diagnóstico de los pacientes, con especial beneficio en cualquier alteración inusual en la mucosa oral.