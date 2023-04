La aventura de llevar educación y salud al centro de Sierra Leona

La salud es, sin duda, el bien más preciado de nuestra vida. La pandemia nos lo dejó muy claro. Y, gracias a ella, nos ha quedado grabado a fuego que, sin salud, todo lo demás no importa. Y eso vale en Madrid, en Nueva York, en Japón o en el mismísimo corazón de África, tal y como demuestra el proyecto realizado desde el año 2017 por la ONG Viva Makeni.

Esta iniciativa, puesta en marcha por médicos y sanitarios españoles de gran prestigio, persigue el objetivo de enseñar salud y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Makeni (Sierra Leona) y su entorno desde el enfoque de la cooperación internacional para el desarrollo. «Trabajamos en dos áreas: educación y salud, pero ambas conectadas, porque sabemos que la formación es clave para que ellos puedan valerse sanitariamente por sí mismos», asegura José Antonio Martín Urrialde, vicepresidente de Viva Makeni y ex decano del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.

Desde el punto de vista de la salud, Viva Makeni trabaja en cuatro grandes proyectos. El primero de ellos es el área de la cirugía plástica reconstructiva, de la mano del cirujano Xavier Santos, presidente de Viva Makeni. «Se desarrollan dos campañas quirúrgicas anuales, en enero y julio, y en cada una de ellas participan dos cirujanos plásticos y un anestesista que realizan reconstrucciones tras quemaduras, úlceras en las piernas, malformaciones congénitas o secuelas por tumores o traumatismos», detalla Martín Urrialde.

Una alternativa oncológica

En segundo lugar, destaca la campaña de prevención de cáncer en la mujer, que se materializa en dos proyectos: el tumor de mama y el de cuello uterino, la principal causa de muerte oncológica en Sierra Leona. «El cáncer femenino es muy prevalente en esta comunidad. Para tratar el tumor de mama se realiza un programa de screening y las muestras se envían al Hospital Montepríncipe de Madrid, donde, en tiempo real, el oncólogo dictamina qué tipo de cáncer existe y si procede realizar una cirugía. Si es así, durante las semanas que están los cirujanos se hace una mastectomía», explica Martín Urrialde, quien detalla que este pasado mes de febrero se llevó a cabo una docena de ellas. De igual modo, en el caso del cáncer de cuello uterino «se realiza un diagnóstico precoz por medio del test del virus del papiloma humano. En las que da positivo, según el estadio en el que se encuentre, se efectúa una intervención in situ o se difiere para la siguiente visita del equipo de cirugía», detalla el vicepresidente de Viva Makeni.

Entre las actividades más exitosas que se han realizado hasta el momento destaca la formación a enfermeros en métodos muy sencillos de reparación de cicatrices «para que puedan hacerlo por ellos mismos y no dependan de los cirujanos que llegan de fuera», asegura Martín Urrialde, quien destaca la creación de la primera escuela de fisioterapeutas del país, ya que un alto porcentaje de la población sufre alteraciones posturales. «Allí no había fisioterapeutas y en 2018 se puso en marcha esta escuela cuya primera promoción terminará en mayo. Así logramos que haya profesionales en el país y que no dependan de fisioterapeutas extranjeros. Se trata de potenciar el conocimiento como herramienta de salud».

Enseñar salud a los niños

Consciente del potencial de ese conocimiento como herramienta de salud, Viva Makeni ha rehabilitado varias escuelas infantiles y una vez al año realiza los «Health summer camps». «Se trata de campamentos de verano dedicados a la salud con unos 90 niños que proceden de las aldeas más pobres de esta zona. En los 15 días que dura les damos de desayunar y comer. Además, realizan actividades educativas a través de las que se les forma en salud. Por ejemplo, se hacen talleres de prevención de enfermedades de transmisión sexual, sobre menstruación, consumo de drogas, manejo postural de cargas o enfermedades digestivas a través del programa de higiene de manos», explica Martín Urrialde. Además del aprendizaje que se llevan, «toda esa educación la replican los niños en sus aldeas entre sus familiares, por lo que se multiplica su poder de divulgación. Este próximo verano, por primera vez, se invitará a los adultos y se hablará de salud mental con ellos», avanza Urrialde, quien nos invita a entrar en su web vivamakeni.org y hacer un donativo.