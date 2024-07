El aviso de la nutricionista Boticaria García sobre las tabletas de chocolate 90% puro

La búsqueda de una vida saludable por parte de muchas personas ha llevado a innumerables marcas a desarrollar alternativas "saludables" para todos sus productos. Según el estudio "Salud y sostenibilidad marcan la alimentación del futuro", realizado por AECOC, ocho de cada diez consumidores gastan más en alimentos saludables que antes de la pandemia, y el consumo de estos productos aumentó un 15% en 2020.

Uno de los productos que ha captado la atención de un gran número de personas es el chocolate negro con un 90% de cacao. A pesar de que el chocolate tradicionalmente se evita en gran medida debido a su mala reputación, las tabletas de chocolate negro puro parecen aliviar los sentimientos de culpa, ya que se considera que "el chocolate negro es beneficioso para la salud". Sin embargo, los especialistas tienen opiniones al respecto.

El chocolate puro ha incrementado significativamente su popularidad en los últimos meses. En particular, se afirma que puede disminuir la hipertensión esencial y reducir el riesgo de formación de coágulos. Además, es conocido por su capacidad para mejorar el estado de ánimo y sus propiedades antioxidantes.

El aviso de la nutricionista Boticaria García

Estas cualidades han llevado a que los supermercados estén repletos de tabletas de chocolate, y muchas marcas han comenzado a comercializar productos con el mayor porcentaje de cacao posible, promoviendo la idea de que, cuanto más oscuro es el chocolate, más beneficioso es para la salud. Sin embargo, para Boticaria García, "El chocolate negro tiene su truco".

La nutricionista y farmacéutica, quien también colabora en programas televisivos, ha estado presente recientemente para discutir cómo el cacao y el chocolate pueden ''engañar'' a las personas con sus etiquetas que los califican como ''saludables''.

Al igual que ocurre con las bebidas light o aquellas que se promocionan como saludables, hay muchas de las cuales no podemos confiar plenamente. "Si en la etiqueta pone chocolate negro o chocolate puro, no quiere decir nada", explica la experta,"tenemos que darle la vuelta al envase y mirar el porcentaje de cacao, porque aunque ponga chocolate negro o puro, no tiene que tener un porcentaje alto de cacao, según la legislación".

Entre todas las opciones disponibles en el mercado, el chocolate con un 90% de cacao es el que más ha captado la atención de los consumidores. Aunque su alto porcentaje da la impresión de ser más saludable, en los últimos años, el cacao ha generado muchas interrogantes, particularmente entre los especialistas, quienes advierten que valores extremadamente altos podrían "poner en riesgo la salud".

Boticaria García aconseja no dejarnos influenciar por el porcentaje extremadamente alto de cacao, sino que "lo ideal es un chocolate que contenga un 85%". Este nivel implica solo un 14% de azúcares, lo que, por ración, se traduce en una cantidad moderada, dependiendo siempre de la porción, que contribuye a obtener un sabor agradable para nuestro paladar. "Sin embargo, que tampoco piense nadie que por tomar un chocolate 85% está tomando algo supersano, porque el resto es un 14% azúcar"