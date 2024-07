Boticaria García alerta sobre el tomate triturado del supermercado: "solo debería llevar estos ingredientes"

Aunque hacer la salsa de tomate casera es la opción más rica y saludable, no siempre disponemos del tiempo que se precisa para su elaboración. Con un estilo de vida cada vez más acelerado, la conveniencia de optar por productos listos para consumir al momento se vuelve irresistible. El hecho de que una preparación sea del supermercado no significa que no sea saludable. De hecho, existen muchas opciones saludables que permiten disfrutar de comidas deliciosas sin comprometer nuestra salud.

En este contexto, Boticaria García ha compartido un video con sus más de 600.000 seguidores en Instagram en el que revela los únicos ingredientes que debe llevar el tomate de bote triturado del supermercado.

Y es que, aunque lo más práctico es conocer qué marcas son las más saludables para comprarlas directamente, es mucho más útil aprender a identificar qué productos son saludables. De esta manera, si estamos en un supermercado nuevo o no encontramos la marca que queremos, sabremos elegir otras alternativas igualmente beneficiosas.

Las recomendaciones de Boticaria García

Boticaria García hace hincapié en la importancia de saber leer la etiqueta de ingredientes de los alimentos del supermercados ya que es la única forma de comprobar si se trata de un alimento saludable o no.

En el caso del tomate triturado, García ha dado a conocer los únicos ingredientes que debe llevar para que sea una opción saludable y no perjudique nuestra salud.

Según la nutricionista, el contenido de tomate debe rondar el 99%, por lo que debe aparecer en primera posición en la lista de ingredientes. El contenido de azúcar debe rondar el 3% ya que un tomate natural y fresco suele tener esta proporción de azúcar. Esto no significa que deba ser exactamente un 3%, se aceptan valores cercanos. De hecho en el video muestra un bote con un 2,8% de azúcares, calificándolo como un "tomate tomate". Es decir, de buena calidad.

Sin embargo, el tomate triturado no siempre contiene solo tomate. "Si observas la lista de ingredientes, verás que puede incluir otros elementos", siendo lo más común encontrar algo de sal añadida y un corrector de acidez. En el caso de la sal, García recomienda que esta no supere el 1%.

¿Es mejor tomar el tomate natural o en formato triturado y cocinado?

Los productos derivados de tomate cocinado destacan como las principales fuentes de licopeno. Este compuesto se absorbe de manera tres veces más efectiva después de que el calor rompa las membranas celulares y permita su liberación.

En consecuencia, las formas más ricas en licopeno son los purés, especialmente las salsas y concentrados. Esta concentración se incrementa aún más cuando se preparan en el hogar utilizando tomates maduros de la temporada y aceite de oliva, ya que este último facilita su absorción.

¿Cuál es el mejor tomate frito del supermercado?

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el mejor tomate frito del supermercado es el de la marca Gallina Blanca. Este producto destaca por su receta que se asemeja mucho a la preparación casera, utilizando ingredientes simples y naturales como tomates, aceite de oliva virgen extra, azúcar, sal y ajo. Aunque el único factor negativo es que utiliza tomate concentrado para su elaboración, sigue siendo una opción de alta calidad. Se puede encontrar en frascos de 350 gramos a un precio aproximado de 2,19 euros, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan un sabor casero en sus comidas.

Tomate frito casero de Gallina Blanca Gallina blanca

En segundo lugar, la OCU destaca el tomate frito Orlando Cero Azúcares. Este producto es ideal para aquellos que prefieren evitar el azúcar añadido en su dieta. Está elaborado con tomate, aceite de girasol, y un sofrito de cebolla y ajos frescos, junto con almidón modificado de maíz y aroma. La ausencia de azúcares añadidos lo convierte en una opción saludable sin sacrificar el sabor.

El tercer lugar en la lista de la OCU lo ocupa el Hida Kids, una opción pensada especialmente para los niños. Este tomate frito utiliza ingredientes básicos y saludables como tomate, aceite de oliva virgen extra, sal y sucralosa como sustituto del azúcar. La simplicidad y calidad de sus ingredientes lo hacen ideal para las comidas de los más pequeños, ofreciendo un sabor agradable y adaptado a sus necesidades dietéticas.

Los beneficios de tomar tomate

El consumo de tomate ofrece numerosos beneficios para la salud debido a su rico contenido en nutrientes y compuestos bioactivos. Algunos de los principales beneficios de tomar tomate son: