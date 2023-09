La ciencia demuestra cuántos pasos hay que dar al día para reducir el riesgo de sufrir una muerte prematura

El mito de los 10.000 pasos diarios se desmorona. Esta idea se originó en Japón en los años 60, pero, en realidad, no tenía ninguna base científica. Ahora, un estudio internacional liderado por la Universidad de Granada ha demostrado por primera vez el número óptimo de pasos diarios para reducir notablemente el riesgo de sufrir una muerte prematura. Además, la investigación revela que el ritmo al que se dan los pasos proporciona beneficios adicionales.

Según el estudio, publicado esta semana en Journal of the American College of Cardiology, y en el que también han participado investigadores de Holanda (Radboud University Medical Center), de Castilla la Mancha y Estados Unidos (Iowa State University), para reducir el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular es necesario caminar 8.000 pasos al día. Los investigadores han explicado que tomando como referencia la longitud media de los pasos humanos (76 centímetros en hombres y 67 en mujeres), este número de pasos corresponde aproximadamente a unos 6,4 kilómetros andados al día.

Además, los investigadores han demostrado que el ritmo al que se dan los pasos aporta también beneficios adicionales, y es mejor andar rápido que lento.

Según el estudio, es a partir de los 7.000 pasos aproximadamente cuando se observan la mayor parte de los beneficios de caminar.

Otro de los hallazgos es que es que caminar más rápido se asocia también con una reducción en el riesgo de mortalidad, independientemente del número total de pasos por día. “Tampoco importa cómo cuentes tus pasos, ya sea que use un reloj inteligente, un rastreador de actividad de muñeca o un teléfono inteligente en su bolsillo: los objetivos de paso son los mismos”, señala Esmee Bakker, investigadora postdoctoral Marie Curie en la Universidad de Granada y una de autoras que han liderado este trabajo.

Por su parte, el autor principal del informe, Francisco B. Ortega, catedrático del departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR, ha explicado que por primera vez se ha demostrado que "cuando más pasos, mejor, y que no existe un número de pasos excesivos que haya demostrado ser dañino para la salud".

Según Ortega, alcanzar entre 7.000 y 9.000 pasos al día es un buen ejercicio para la mayoría de las personas.

«Más pasos no son peores en ningún caso. Nuestro estudio mostró que incluso si se alcanzan 16.000 pasos al día, no existe riesgo alguno; al contrario: hay beneficios adicionales respecto a andar 7.000-9.000 pasos al día, pero ya las diferencias en reducción del riesgo son pequeñas".

Por otra parte, recomienda que al proponerse un objetivo de pasos se debe tener en cuenta la edad. De esta forma los más jóvenes puede aspirar a un objetivo más alto que personas de edad más avanzada.

Para llevar a cabo el estudio, los científicos han realizado una revisión sistemática de la literatura y meta-analizaron datos de doce estudios internacionales que involucraron a más de 110.000 participantes.

Los resultados de este estudio coinciden con otras investigaciones recientes que demuestran que los beneficios para la salud se estabilizan en menos de diez mil pasos.

El informe también ha puesto de relieve que personas con bajo nivel de actividad físicas, cada 500 pasos adicionales mejoran su salud. Por ello, los científicos recomiendan fijarse objetivos pequeños y alcanzables e ir progresando y aumentado poco a poco el número de pasos diarios.