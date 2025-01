El desconocido compuesto que retrasa el envejecimiento avalado por la ciencia

Hoy en día tenemos al alcance de nuestras manos toda la información posible para saber como cuidarnos correctamente. En el campo de la alimentación, es de vital importancia conocer qué alimentos son de calidad para poder nutrirnos de la mejor manera posible.

Los expertos explican que para cuidar nuestra alimentación debemos ingerir hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables. Todo esto en su justa medida claro. Pero, a parte de estos macronutrientes, hay una gran cantidad de alimentos que presentan distintas vitaminas y minerales que aportan beneficios distintos dependiendo de cuales comas.

En los últimos años se ha vuelto viral un compuesto que se dice que tiene el poder de evitar la longevidad y otros muchos beneficios a modo de antiinflamatorio y antioxidante. Aunque es verdad que puede tener efectos adversos si se toma como suplemento, existen alimentos que de por sí ya lo tienen.

El elixir de la longevidad

Se trata del resveratrol, un compuesto natural que se encuentra en algunas plantas como las uvas, las bayas o los cacahuetes. Esta sustancia química tiene distintos efectos en el cuerpo como la expansión de los vasos sanguíneos y la reducción de la coagulación de la sangre. También puede disminuir el dolor y la hinchazón, reducir los niveles de azúcar en sangre y ayudar al cuerpo a combatir las enfermedades.

Muchos son los expertos que han decidido investigar sobre este compuesto. Por un lado, el dietista Amy Shapiro de Real Nutrition en Nueva York, afirmando que "las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del resveratrol pueden disminuir el estrés oxidativo y aumentar la longevidad".

Por otro lado, una investigación publicada en 2018 en Journal of the American College of Nutrition sugiere que el resveratrol puede beneficiar al corazón al mejorar su función, reducir la presión arterial y disminuir los niveles de colesterol "malo". Otro estudio elaborado por científicos chinos afirma que el resveratrol tendría la capacidad de modificar la composición de la microbiota intestinal en ratones y por tanto prevenir la aterosclerosis que provoca enfermedades cardiovasculares. Aunque dichos resultados se obtuvieron en modelos animales, los resultados abren nuevas vías para la investigación del ser humano.

En cuanto a la mejora de la actividad física, un grupo de investigadores de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y el Centro de Biología del Desarrollo publicaron un estudio en British Journal of Nutrition que demuestra que la suplementación con resveratrol en ratones de edad avanzada mejora la respuesta al ejercicio físico. El estudio fue llevado a cabo por los investigadores Elisabet Rodrígues-Bies, Tung Bui Thanh, Plácido Navas y Guillermo López Lluch. Según explican los expertos lo más importante fue "que el resveratrol produjo mayores efectos en animales envejecidos mientras que apenas afectó a animales jóvenes o maduros indicando un efecto dependiente de la edad".

Aunque todavía no está científicamente investigado en humanos, los resultados de este estudio apuntan a considerar al resveratrol o a otras sustancias de la familia de los polifenoles como posibles suplementos alimenticios para personas mayores que quieran incrementar el beneficio que la actividad física produce a edades avanzadas.

Por último, un estudio que ha contado con la participación de científicos del Grupo de Investigación en Envejecimiento y Neurodegeneración de la Universidad de Barcelona afirma que los resultados son "concluyentes" y abren la puerta a considerar el resveratrol, o los compuestos derivados que se están sintetizando para mejorar la biodisponibilidad, como preventivos o ralentizadores de la enfermedad de Alzheimer. El resveratrol ha revertido el Alzheimer en ratones, pero la enfermedad en humanos es mucho más compleja y severa y difícilmente podría ser curativo, pero si que se han encontrado resultados esperanzadores para contribuir a la salud cerebral.

Alimentos ricos en resveratrol

El resveratrol no solo se puede conseguir a modo de suplementación, sino que también viene presente en distintos alimentos de forma natural. Estos son algunos alimentos ricos en resveratrol: