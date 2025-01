El mejor tomate frito de Mercadona según un nutricionista: “Es una pasada”

La alimentación juga un papel importante en la salud de las personas, pues junto con la actividad física y unos buenos hábitos diarios se forman los tres factores para tener una vida plena. Ahora bien, elegir los alimentos correctos no siempre es fácil. Son muchas las variedades que podemos encontrar de un mismo producto. Es por esto que tenemos que escuchar a los profesionales.

La mayoría de expertos explican que se deben incluir comidas variadas de los principales grupos de alimentos: frutas; verduras; cereales integrales; lácteos bajos en grasa; proteínas magras como frijoles y otras legumbres, frutos secos y semillas; y grasas saludables. Ahora bien, un nutricionista a través de sus redes sociales explica cuál es el mejor tomate frito de Mercadona.

El mejor tomate frito de Mercadona

El tomate frito es una salsa que se elabora a partir de tomate (bien con tomate natural, zumo de tomate, puré, pasta o concentrado de tomate), sometido a un proceso de cocción con aceite vegetal, con la adición opcional de determinados ingredientes (los más habituales son el azúcar, sal, cebolla, ajo y otras hortalizas) y todo ello envasado en recipientes cerrados y conservados mediante el tratamiento térmico adecuado.

La cadena de supermercados de Juan Roig tiene una gran variedad de productos entre las que podemos elegir. Pero, algunos pueden ser más saludables que otros. En este sentido, el nutricionista Fransusin explica a través de sus redes sociales cuál es uno de los mejores tomates fritos del mercado. Se trata del tomate frito 0% azúcares añadidos de la marca Hida. explica que "si miramos los ingredientes, tomate, aceite de oliva virgen extra y sal. Y te dice 149 gramos de tomate por cada 100 gramos de tomate frito", lo cataloga como "una pasada".

De este tomate frito afirma que lo más importante es que no tiene azúcares añadidos, sus ingredientes son los que deberían ser (tomate, aceite de oliva virgen extra y sal) y por último que tiene un sabor real y auténtico sin trampas, esto lo dice ya que muchos tomates fritos usan azúcar para enmascarar el sabor ácido del tomate, de ahí la importancia de leer las etiquetas.

Por otro lado explica la razón por la que le añaden azúcar al tomate frito, haciendo alusión a que "unas veces por conservar y la mayoría de las veces para que esté más rico. ¿Por qué?, porque realmente el azúcar no quita la acidez del tomate, sino que suplanta el sabor, enmascara el sabor al ser dulce, pero no modifica el PH del tomate, así que no os engañen y que os digan que es por la acidez, porque no lo es".

Este tomate frito se encuentra en cualquier establecimiento de Mercadona a un precio de 1,75 euros en su versión en lata de 400 gramos. Ideal para preparar salsas, acompañar platos de pasta o como base para guisos. El propio nutricionista explica que "no se trata de prohibir, sino de aprender a elegir mejor, y este es un procesado de calidad que merece la pena".

Tomate frito Hida La Razón

Otros productos estrella de Mercadona

Uno de los productos que más está llamando la atención en el último mes es el mix de salteado de verduras. Con un precio de 2,50 euros puede ser una opción ideal si quieres comer saludable y cuidar tu cuerpo. Este nuevo mix de verduras incluye calabacín, cebolla, pimiento rojo y verde, zanahoria y brócoli, todo perfectamente cortado y empaquetado en una bolsa especial que permite cocinarlo directamente en el microondas en solo 3 o 4 minutos. Lo mejor de todo es que no es necesario abrir el envase antes de calentar, lo que lo hace todavía más práctico.