Una influencer habla de su operación: "Estas son las cinco cosas de las que no me habían avisado de la rinoplastia"

La tiktoker @juditcanovas ha compartido recientemente un video viral en el que expone cinco aspectos sorprendentes sobre la rinoplastia que nadie le había mencionado antes. "Para contaros lo típico, ya lo sabéis", dice, dejando claro que su experiencia está llena de matices que a menudo se pasan por alto.

1. Sin tapones

Uno de los miedos más comunes sobre la rinoplastia son los incómodos tapones nasales. Estos tapones, que se utilizan tradicionalmente para controlar el sangrado y la inflamación, pueden hacer que los pacientes se sientan incapaces de respirar por la nariz durante el proceso de recuperación. Sin embargo, la influencer revela que, desde el primer momento tras la cirugía, no tuvo que usarlos y pudo respirar con normalidad. "La primera noche en el hospital ya dormía respirando por la nariz", asegura con alivio. Este aspecto de su experiencia es un respiro para quienes temen pasar noches angustiosas luchando por inhalar aire, lo que puede agravar la incomodidad postoperatoria.

2. No todo es funcionalidad

Aunque Judit se sintió bien en términos de energía tras la cirugía, notó que su cuerpo no respondía como de costumbre. "Todos los movimientos son robóticos", confiesa, aludiendo a la falta de agilidad que experimentó durante su proceso de recuperación. A pesar de no sentir dolor, la cirugía había afectado su capacidad para realizar tareas cotidianas con normalidad. Actividades simples, como sonreír o lavarse el pelo, se convirtieron en desafíos inesperados. "Hoy viene mi amiga para poder lavarme el pelo", añade, reflejando la realidad de una recuperación que, aunque libre de complicaciones, no era tan sencilla como había imaginado.

3. Paciencia, paciencia... ¡y más paciencia!

Cuando se trata del resultado final de una rinoplastia, la influencer aclara que la paciencia es fundamental. "Vas a ver el resultado final al cabo de un año", dice, enfatizando que los efectos de la cirugía no son inmediatos. Esta declaración puede ser sorprendente para quienes esperan un cambio instantáneo. Judit recuerda que la inflamación es un factor que puede engañar la percepción de los resultados en las primeras etapas de la recuperación. A menudo, los pacientes pueden sentirse desilusionados al no ver una mejora notable inmediatamente, pero es importante entender que el proceso de curación puede ser gradual y que la forma final de la nariz se irá revelando lentamente.

4. La importancia de no tocarse la nariz

Una advertencia que pocos mencionan en la preparación para una rinoplastia es la necesidad de evitar tocarse la nariz, incluso después de las primeras semanas de recuperación. La influencer advierte: "Aunque pienses que ya estás bien, los puntos siguen cicatrizando y pueden infectarse". Este consejo es crucial para asegurar una recuperación adecuada, ya que el contacto con la nariz puede interrumpir el proceso de cicatrización y generar complicaciones. La tentación de tocarse la nariz es natural, especialmente cuando los pacientes sienten que están en la etapa final de su recuperación. Sin embargo, Judit enfatiza que es vital resistir esa inclinación para garantizar que los resultados sean los esperados.

5. Estornudar por la boca

Finalmente, la usuaria comparte un aspecto curioso que ha desarrollado: un nuevo "talento", el de estornudar por la boca. Después de una rinoplastia, no se permite que el estornudo salga por la nariz debido al riesgo de dañar los puntos o provocar una inflamación adicional. Judit explica que al tener que redirigir el estornudo hacia la boca, el sonido que produce es inusual y, en cierto modo, gracioso. Para quienes nunca se han enfrentado a esta situación, puede parecer una anécdota sin importancia, pero en realidad refleja el grado de detalle que implica una recuperación de este tipo.

La tiktoker subraya que este tipo de experiencias, aunque pueden parecer menores, son aspectos que no se suelen mencionar con frecuencia y que es importante tener en cuenta al considerar someterse a una rinoplastia. Detalles como este ayudan a los futuros pacientes a formarse una visión más completa y realista del proceso, alejándose de la imagen idealizada que a menudo se proyecta en redes sociales. Este consejo, como todos los demás, apunta a un objetivo claro: estar mejor preparados para enfrentar los desafíos, grandes y pequeños, que conlleva el postoperatorio.