Reme Navarro, nutricionista: "Esta es la forma más saludable de dormir después de cenar"

Dormir de lado no es solo una cuestión de comodidad, también puede tener importantes implicaciones para la salud. Así lo indica la farmacéutica y nutricionista Reme Navarro, que a través de un vídeo en sus redes sociales ha defendido los beneficios de dormir sobre el costado izquierdo, una postura que, afirma, repercute directamente en la digestión, la circulación y el funcionamiento de varios órganos.

Navarro subraya que recostarse sobre el lado izquierdo favorece el tránsito intestinal. Según explica, esta posición facilita que los alimentos avancen por el aparato digestivo con mayor fluidez, lo que reduce problemas como la acidez o el reflujo gástrico y, en consecuencia, mejora la calidad del sueño. De este modo, el simple gesto de elegir un lado para dormir puede contribuir a despertar más descansado y con menos molestias estomacales.

La experta también señala ventajas cardiovasculares. El lado izquierdo permite que el corazón bombee con menor esfuerzo, ya que reduce la presión sobre la vena cava inferior, encargada de transportar la sangre desde las extremidades hacia el órgano central. Este detalle, muchas veces desconocido, convierte a esta postura en una opción protectora para el sistema circulatorio.

Beneficios específicos en el embarazo

En mujeres embarazadas, la recomendación cobra aún mayor relevancia. Dormir sobre el costado izquierdo mejora el flujo sanguíneo que llega a la placenta y contribuye a aliviar la presión que el útero ejerce sobre órganos como el hígado o los riñones.

Apoyo al sistema linfático y al hígado

Más allá de la digestión y la circulación, Navarro apunta a otra ventaja menos comentada: el drenaje del sistema linfático. Al reducir la presión sobre la región hepática, el hígado puede trabajar de forma más eficiente, repercutiendo positivamente en la depuración natural del organismo.