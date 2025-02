El cáncer de pulmón será antes de tres años más letal en mujeres que el de mama

El lazo rosa característico del cáncer de mama pronto debería también englobar al cáncer de pulmón. De nuevo, la incidencia de este tumor ha vuelto a aumentar en el caso de las mujeres hasta tal punto que el ''sorpasso'' en cuanto a su letalidad es inminente.

Así, aunque la mortalidad por cáncer está en general «en fuerte descenso» en España, «sobre todo en varones», según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), esta reducción tanto en la incidencia ajustada como en la letalidad (que no en números absolutos, ya que los casos van en aumento: un 3,2% más este año que en 2024, según la previsión del informe «Las cifras del cáncer en España 2025») no es uniforme en todos los tumores ni por sexo.

Así, «mientras que en los hombres continúa la tendencia descendente de la incidencia por el peso (a la baja) del cáncer de pulmón y de vejiga, y en general de tumores relacionados con el consumo de tabaco por un mayor abandono del hábito tabáquico, en las mujeres vemos un aumento de la incidencia de cáncer de pulmón y de vejiga», explica a este suplemento César A. Rodríguez, presidente de SEOM.

En lo que se refiere a mortalidad, «el de pulmón –continúa el presidente de SEOM– sigue siendo el tumor que más muertes causa en varones. En mujeres, el de mama sigue siendo líder en muertes, pero ya se encuentra muy cerca el de pulmón». De hecho, se estima que «en uno o dos años, no mucho más, el cáncer de pulmón sea la primera causa de muerte por cáncer en mujeres», añade.

El culpable: el tabaco. Pero, ¿solo el tabaco? «Esto está ocurriendo por dos motivos. El primero, claramente, por la incorporación más tardía de la mujer al hábito tabáquico. Así, las medidas antitabaco se centraron en su día en los hombres, en ellas estas medidas han sido más tardías al incorporarse a finales siglo pasado al tabaco. Eso hace que sigamos viendo falta percepción y que se piense que el cáncer pulmón solo es cosa de hombres o de personas en edad avanzada. Pero posiblemente haya otros factores como que los factores hormonales hacen que la desintoxicación de los tóxicos del tabaco no sea tan eficaz en mujeres como en hombres y que aunque consumiendo menos tiempo tabaco y menos cantidad puedan tener un daño mayor. Eso ya se ha visto que es así», explica el doctor Javier de Castro, jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz y director científico de IdiPaz.

«Para que me entiendas. Si tomas dos copas de un combinado y yo dos ¿a quién le afecta más? A la mujer. Pues es que los mecanismos de metabolización posiblemente sean diferentes en hombres que en mujeres tanto para tóxicos como para fármacos por las diferencias hormonales», detalla.

De Castro insiste en que el primer desencadenante «es el tabaco, pero la segunda parte tiene que ver con otros factores que se están estudiando».

Y da unos datos que hablan por sí solos. «El tabaco está detrás del 80% de casos de cáncer de pulmón en varones. En el resto de casos es en hombres que nunca ha fumado. En mujeres la proporción es diferente. Entre el 30 y el 40% de casos de cáncer en pulmón en mujeres se da en pacientes que no han fumado nunca».

¿Qué significa esto? «Que tiene que haber más factores», incide De Castro, que explica que «para eso se hace la secuenciación del cáncer de pulmón. Y lo que estamos viendo es que también hay que tener en cuenta factores ambientales como la contaminación, el gas radón (después del tabaquismo, la exposición continuada a este gas en interiores es la segunda causa del cáncer de pulmón), etcétera. Esto es importante porque el tabaco es fundamental eliminarlo, pero también hay que buscar otros factores más allá de la cesación tabáquica».

Y urge porque «en la Comunidad de Madrid el cáncer de pulmón ya es más letal que el de mama en mujeres, en EE UU también, así como en Europa noroccidental. Y esto se debe tabaco y a otros factores que hay que estudiar», reitera.

También es importante que no se demore el diagnóstico de este tumor en las mujeres, porque los médicos, como reconoce De Castro, «seguimos pensando que se trata de una enfermedad de hombres, y que no se piense que es solo cosa de mayores, porque cuando acude a consulta una paciente joven con síntomas de cáncer de pulmón posiblemente no se piensa como primera opción que tiene cáncer de pulmón» y ese retraso en el diagnóstico es letal.

Y curiosamente, los síntomas en no fumadores suelen aparecer a edades más tempranas: «A los 50 años en promedio frente a los 68 años de media a los que se diagnostica este tumor en fumadores», detalla De Castro, que incide en que es necesario, en general, «reforzar la prevención primaria para evitar los factores de riesgo, y la secundaria para diagnosticar y tratar el cáncer lo antes posible».