«Centralizar los casos de sarcoma minimizaría los errores de diagnóstico»

1. ¿Cuántos casos nuevos de sarcoma se diagnostican cada año en España? ¿Van en aumento?

Dr. Javier Martín Broto (J. M. B.): Aproximadamente, 3.000 nuevos casos por año. En general, el incremento en la incidencia representa un punto; es decir, de seis a siete nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año. Esto podría explicarse por la mejoría en el diagnóstico: se diagnostican más porque se ha aprendido a diagnosticar mejor. Pueden existir otras razones, pero en todo caso, la magnitud de este incremento es todavía pequeña.

2. ¿Cuántos tipos hay?

Dr. Jesús García-Foncillas López (J.G.L): En la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud se contabilizan 93 tumores malignos entre los sarcomas.

3 . No hay precisamente fármacos para todos los tipos, ¿no?

J. M. B.: No hay fármacos personalizados para cada subtipo. Hay que tener en consideración que hay 78 subtipos de sarcomas considerados ultra-raros, cuya incidencia es menor de 1 por millón de habitantes y año. Por eso es tan importante centralizar a los pacientes con sarcoma, abrir ensayos clínicos con nuevas moléculas y dedicar muchos esfuerzos a la investigación.

4. Los pacientes también denuncian la falta investigación. Para hacernos una idea de esta realidad, ¿qué otro cáncer causa un número similar de muertes y cuántos ensayos clínicos se hacen al año en España sobre sarcoma y sobre ese otro cáncer?

J. M. B.: En España tenemos unos 15-20 ensayos clínicos en sarcomas como media. Y somos de los países de Europa con más ensayos en este grupo de patologías. Concretamente, nuestro hospital está entre los cinco de Europa con más número de activación de ensayos en sarcomas en los dos últimos años. Cuando hacemos comparación con otros tumores más frecuentes (de mama, pulmón, tumores digestivos), los tumores raros (entre ellos, los sarcomas), tienen una expectativa de supervivencia a cinco años menor (47% vs 65%). Entre las razones, está la menor inversión en investigación en tumores raros, que muchos pacientes no acceden a centros expertos, etcétera.

5. Y, sin embargo, los avances terapéuticos quintuplican la supervivencia en sarcomas, sobre todo en los de partes blancas...

J. M. B.: En algunas ocasiones esta ha sido la experiencia.

6. Hasta en un 40% de los casos de sarcoma se produce un diagnóstico erróneo antes de dar con el subtipo. ¿Centralizar los casos, como se hace en Francia, permitiría evitarlos?

J. G. L.: Sin duda, la centralización en centros de alta experiencia minimiza los errores diagnósticos. En Francia no se diagnostica un sarcoma sin que dos patólogos vean el caso porque el Estado invierte en tumores raros. Es importante diagnosticar bien, y hacerlo antes de operar al paciente. Por desgracia, todavía vemos casos en los que primero se opera y luego se descubre que era un sarcoma. Las cirugías deben ser planificadas por cirujanos expertos, y los tratamientos deben de ser discutidos por un comité específico.

7. ¿La inmunoterapia es clave?

J. M. B.: Lamentablemente no disponemos de ninguna aprobación en España para la inmunoterapia en sarcomas. En EE UU está aprobado un fármaco (el atezolizumab) para tratar al sarcoma más sensible a la immunoterapia, el alveolar de partes blandas. En este tumor los fármacos que inhiben la vía PD1/PDL1 cambian la historia natural de esta entidad. En nuestro país disponemos hasta el verano del ensayo Immunosarc, que permite tratar a los pacientes con ASPS (y otros) con este tipo de inmunoterapia. Pero después, vamos a tener que luchar por el acceso de este tipo de medicamentos en pacientes con esta entidad. Todavía hay mucho que investigar con las células CAR-T, pero me parece que es una estrategia muy prometedora para pacientes con sarcoma.

8. Se está investigando la reutilización de fármacos conocidos con nuevos enfoques. ¿Podría ser el futuro a corto plazo para los pacientes con sarcoma?

J. M. B.: El llamado «repurposing» es interesante. Pero no es el futuro. Más bien, es el presente. Por ejemplo, el uso de trabectedina lleva en el mercado casi 20 años. Y desde hace unos cuatro sabemos que, en combinación con radioterapia, es como un nuevo fármaco, extremadamente activo.

9. El profesor Patrick Grohar, del Hospital Pediátrico de Filadelfia, presentó en la Fundación Jiménez Díaz sus investigaciones sobre la combinación de trabectedina e irinotecán para pacientes con sarcoma de Ewing...

J. M. B.: Las investigaciones preclínicas del Dr. Grohar han sido intensivas en los que respecta a farmacocinética. Esto les ha permitido encontrar la mejor dosis y tiempo de administración de cada uno de estos fármacos en sarcoma de Ewing. Sin duda, es otro ejemplo de «repurposing». La sinergia encontrada abre un nuevo camino en el que está involucrado un fármaco español en el tratamiento de los sarcomas de Ewing. Con esta combinación se logra apartar al producto de la mutación de los lugares de transcripción del DNA, y limitar así su acción nociva.

10. ¿Qué es importante saber para el abordaje de sarcomas?

J. G. L.: Los sarcomas son un tipo de tumor poco frecuente y ampliamente heterogéneo que requiere, comparativamente a otras neoplasias, un equipo altamente especializado en todas las disciplinas que convergen, desde el diagnóstico al tratamiento de los mismos. Necesitamos patólogos, radiólogos, cirujanos en los distintos ámbitos, oncólogos médicos y especialistas en Radioterapia con conocimiento y experiencia en el abordaje de estos tumores. Por tanto, los pocos casos que pueden diagnosticarse deben ser siempre referidos a centros de referencia que cuenten con estos equipos multidisciplinares de alta especialización y experiencia.