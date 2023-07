«Colesterol tenemos todos, lo necesitamos»

¿Por qué se produce el colesterol?

Colesterol tenemos todos y lo necesitamos. El colesterol tiene muchas funciones importantes a nivel corporal, por ejemplo, necesario para la estructura de las membranas celulares, para la formación de hormonas sexuales (estrógenos y testosterona), para el metabolismo de la vitamina D, para la absorción de calcio, etc. Por eso nuestro organismo es capaz de generarlo en cierta medida y también debemos ingerirlo en pequeñas cantidades con la alimentación. Otra pregunta muy distinta sería ¿por qué se produce la hipercolesterolemia? Es decir, ¿por qué se elevan los niveles de colesterol de manera que pueden ser un problema? La respuesta es que esto sucede la mayoría de las veces por una dieta inadecuada en la que predominan las grasas de origen animal y escasean los alimentos vegetales. Y en otros casos puede ser que haya una hiperproducción endógena que es un problema genético y hereditario que no depende tanto de la dieta.

¿A partir de qué cifra real es peligroso?

Para personas sanas sin factores de riesgo ni enfermedades cardiovasculares lo deseable es que los niveles de colesterol sanguíneo estén por debajo de los 200mg/dl, aunque se considera aceptable hasta los 240mg/dl siempre que la relación entre el colesterol bueno y malo sean correctas. En este sentido, el colesterol malo o colesterol LDL debe estar por debajo de 160mg/dl y el colesterol bueno o HDL colesterol debe estar por encima de 40mg/dl en la mujer y de 35mg/dl en el hombre. De todas formas, estas cifras son para personas sanas y con buenos hábitos y estilo de vida puesto que sí hay malos hábitos será importante corregirlos y si hay patologías los lindares adecuados de colesterol son más bajos. Por ejemplo, en personas con factores de riesgo cardiovascular, como ser obeso o fumar, o con patología cardiovascular, los valores de colesterol LDL deberían mantenerse por debajo de los 55mg/dl y lo para los de colesterol total también habrá una mayor exigencia o prioridad de mantenerlos por debajo de 200mg/dl o menos, según el caso.

¿El colesterol se combate con la dieta?

El colesterol está en la dieta y debe estar, el problema es que esté en exceso y eso sí se puede evitar con la dieta. Lo primero es limitar el consumo de alimentos con grasas animales como la carne roja, como la ternera; el cordero o el buey, el beicon, las costillas y chuletas de cerdo, los embutidos, los quesos grasos, los lácteos enteros, etc. También se deben evitar los alimentos procesados que tienen grasas, especialmente aquellos que sean más altos en grasas saturadas. Esto lo podemos mirar en las etiquetas y comparar, por ejemplo, si voy a comprar queso para untar o galletas deberíamos escoger aquellos productos con menos cantidad de grasas saturadas. Lo segundo muy importante para prevenir el exceso de colesterol en nuestras venas, es llevar una alimentación rica en alimentos vegetales, es decir, comer cada día verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos, etc. La fibra y otros componentes de estos alimentos como los fitoesteroles naturales, impiden la absorción de una buena parte del colesterol que podamos estar ingiriendo. Por ejemplo, comer un trocito de chorizo con un plato de legumbre es menos negativo que comer el trocito de chorizo con un trozo de pan blanco, puesto que, en la primera opción, la fibra de la legumbre y sus fitoesteroles hacen que el colesterol del chorizo se absorba menos. Y un tercer aspecto importante también es que en nuestra dieta haya suficientes grasas de tipo omega-3, presentes en el pescado azul y en las nueces, semillas como la chía y el lino, que son grandes reguladoras de los niveles de colesterol en sangre. Los omega-3 son tan importantes que si realmente con la dieta no llegamos a una ingesta óptima, podemos recurrir a algún complemento alimenticio.

¿Cuáles son los alimentos que ayudan a mantenerlo a raya?

Imprescindibles son las verduras, la fruta, las legumbres, los cereales integrales, especialmente la avena, las semillas, los frutos secos y el pescado azul. Además, nuestro inestimable aceite de oliva virgen extra puesto que también tiene fitoesteroles y además antioxidantes que ayudan a que el colesterol que pasa por nuestras venas no se oxide y forme tan fácilmente las temidas placas de ateroma que llevan a eventos cardiovasculares como el infarto. Estos alimentos ayudan a reducir la absorción del colesterol de la dieta y también a regular sus niveles.

¿Y los que son incompatibles con niveles altos de colesterol?

Como hemos comentado deberíamos evitar alimentos como la carne roja, los embutidos, derivados cárnicos muy grasos, lácteos enteros o salsas lácteas, quesos muy curados y, en general, alimentos procesados con un alto contenido en grasas saturadas. Estos alimentos no deberían formar parte de nuestra dieta habitual, sino que, si queremos consumirlos, debería ser de forma ocasional. Una mención especial merece el huevo que, aunque es un alimento rico en colesterol su ingesta en promedio de 1 huevo al día, dentro de una dieta saludable rica en vegetales, no supone ningún problema para nuestros niveles de colesterol.

¿Sirven de algo esos yogures u otros productos que se anuncian como ayuda para reducir el colesterol?

Sí, son productos que tienen una cantidad elevada de fitoesteroles o también fitoestanoles (llamados legalmente esteroles o estanoles vegetales), unos componentes que actúan sobre todo impidiendo la absorción del colesterol, aunque también tienen otros mecanismos de acción. Tienen estudios de eficacia y se sabe que su consumo puede reducir alrededor de un 10% el colesterol cuando hay niveles elevados. Estos productos están muy regulados y pueden ser una herramienta más para combatir la hipercolesterolemia antes de pensar en los fármacos, pero deben ir acompañados de una mejora dietética también. Es importante saber que tienen ciertas contraindicaciones como que no son adecuados en embarazadas, en la lactancia ni en niños y que es importante tomarlos con una dieta rica en vegetales puesto que reducen la absorción de algunas vitaminas. No olvidemos que los alimentos vegetales, de forma natural, también aportan esos componentes y otros muchos que nos van ser de gran ayuda con este tema. Así que la alimentación saludable, rica en vegetales y antiinflamatoria es la mejor aliada, junto a otros aspectos de un estilo de vida saludable como el ejercicio físico y el descanso.

¿Hay un momento en el que es imprescindible recurrir a la medicación?

Sí, sobre todo, en personas con riesgo cardiovascular o que ya han tenido un evento cardiovascular como un infarto. En esos casos, además de comer bien y tener un estilo de vida saludable, puede ser imprescindible recurrir a la medicación para evitar problemas mayores. Y esto son protocolos que están muy estudiados y que por tanto nos dan cierta garantía de proteger nuestra salud en situaciones más delicadas.

¿Y esa medicación tiene algún tipo de efecto secundario?

Como toda medicación, siempre hay efectos secundarios y es cuestión de valorar siempre el riesgo beneficio de la toma de un fármaco. La medicación a la que más comúnmente se recurre para bajar los niveles de colesterol son las estatinas que llevan ya muchos años en el mercado. Tienen muchos posibles efectos adversos, entre ellos la elevación de las enzimas hepáticas (transaminasas), normalmente sin que esto sea un problema, alteraciones gastrointestinales (dolor abdominal, estreñimiento, náuseas, diarrea, etc.) y daño muscular que se puede manifestar como debilidad o falta de energía, aunque puede haber casos graves de verdadera astenia muscular o miastenia que es un motivo por el que debe valorarse si realmente se debe seguir con la medicación. Esto tiene relación con otro efecto colateral de la toma de estos medicamentos y es que las estatinas disminuyen los niveles de coenzima Q10 (CoQ10) en el cuerpo y, por lo tanto, garantizar la presencia de este en la dieta e inclusotomarlo como complemento alimenticio podría ser interesante.