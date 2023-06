Una conocida dieta muestra ser efectiva para hacer retroceder al cáncer en ratones

En la última década, se han llevado a cabo un número considerable de investigaciones sobre el potencial de terapéutico de las dietas cetogénicas en muchas condiciones patológicas, como la diabetes, el síndrome de ovario poliquístico, el acné, las enfermedades neurológicas, la mejora de los factores de riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, e incluso el cáncer. Aunque en ningún caso se debe entender que un determinado tipo de alimentación puede sustituir al tratamiento farmacológico, algunos esquemas, como el de la conocida "dieta keto", si han mostrado hasta ahora buenos resultados en la reducción de los efectos secundarios asociados a la medicación o en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Las dietas cetogénicas se caracterizan por una reducción de los hidratos de carbono (normalmente a menos de 50 g/día) y un aumento relativo de las proporciones de proteínas y grasas. Después de unos días de reducción drástica del consumo de hidratos, las reservas de glucosa se vuelven insuficientes tanto para la oxidación normal de las grasas como para el suministro de glucosa al sistema nervioso central (SNC). Dado que el SNC no puede utilizar la grasa como fuente de energía, normalmente utiliza glucosa. Después de 3 o 4 días sin recibirla, el SNC acude a fuentes de energía alternativas, activando un proceso llamado cetogénesis.

Un nuevo trabajo en ratones, publicado en la revista Cell Metabolism, demuestra que los procesos orgánicos que activa la dieta "keto" podrían ayudar también a enlentecer el crecimiento de los tumores. Esto sucedería, fundamentalmente, por dos razones. Una es que, dado que la mayor parte de las células cancerosas necesitan carbohidratos o azúcar en la sangre para crecer y multiplicarse, al privarlas de la glucosa, se frenaría su crecimiento. La segunda, que la falta de glucosa haría que los subproductos lipídicos tóxicos se acumularan en ellas, y las eliminarian mediante un proceso denominado ferroptosis, lo que ralentiza el crecimiento tumoral.

Combatir un efecto secundario mortal

Sin embargo, los estudios relizados previamente en esta línea sugerían que la dieta cetogénica pueden tener un efecto secundario no deseado y mortal para los pacientes con cáncer, la caquexia, una enfermedad letal que provoca pérdida de apetito, pérdida extrema de peso, fatiga y supresión inmunológica y no tiene tratamiento eficaz.

"La caquexia es el resultado de una herida que no cicatriza -explica Tobias Janowitz, profesor adjunto del Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), en Estados Unidos-. Es muy común en pacientes con cáncer progresivo. Se debilitan tanto que ya no pueden soportar el tratamiento contra el cáncer. Las tareas cotidianas se convierten en trabajos hercúleos".

Janowitz y la postdoctoranda del CSHL, Miriam Ferrer, descubrieron que la combinación de la keto con fármacos comunes llamados corticosteroides prevenía la caquexia en ratones con cáncer. "Sus tumores se redujeron y los ratones vivieron más tiempo". "Los ratones sanos también pierden peso con la keto, pero su metabolismo se adapta y se estabilizan -detalla Janowitz-. Los que tienen cáncer no pueden adaptarse, porque no pueden producir suficiente cantidad de una hormona llamada corticosterona que ayuda a regular los efectos de la keto. Así que no dejan de perder peso".

Cuando los investigadores sustituyeron la hormona agotada por un corticosteroide, la cetoterapia siguió reduciendo los tumores, pero no desencadenó la caquexia. "El cáncer es una enfermedad que afecta a todo el organismo. Reprograma los procesos biológicos normales para ayudar a su crecimiento -afirma Ferrer-. Debido a esta reprogramación, los ratones no pueden utilizar los nutrientes de una dieta keto, y se consumen. Pero con el esteroide, les fue mucho mejor. Vivieron más que con cualquier otro tratamiento que probamos", asegura.

Janowitz y Ferrer forman parte de una iniciativa internacional de Cancer Grand Challenges que se ocupa de la caquexia del cáncer. Recientemente han publicado un resumen autorizado de esta enfermedad. El equipo trabaja ahora en el ajuste de los tiempos y las dosis de los corticoesteroides para ampliar el abanico de terapias eficaces contra el cáncer en combinación con la keto, informa Europa Press.

"Queremos hacer retroceder al cáncer aún más, para que crezca aún más despacio -subraya Janowitz-. Si podemos ampliar este efecto, hacer que el tratamiento sea más eficaz, en última instancia podemos beneficiar a los pacientes y mejorar la terapéutica del cáncer".