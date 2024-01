"La dieta FAFO es una alimentación flexible"

¿Qué es la dieta FAFO?

FAFO son las siglas en inglés de "Flexible and Friendly for the Overweight" y se trata de una idea de dieta presentada recientemente que pretende alejarse de las clásicas dietas estrictas y se enfocarse en la adaptabilidad, la individualización y el respeto hacia el cuerpo. Se propone como ideal para el tratamiento dietético de personas con exceso de peso en el que no solo considera el adelgazamiento, sino que también se centra en mejorar la relación con la comida y fomentar hábitos saludables a largo plazo. Es lo que solemos hacer los dietistas-nutricionistas en nuestras consultas.

¿En qué se diferencia de las otras?

En realidad, la diferencia principal está en el hecho de que es flexible y amable en el sentido de que no es rígida y estricta. Lo que se quiere evitar con esto es que las personas abandonen la dieta y genera mejor adherencia o seguimiento a ella. Los patrones de dieta muy estrictos siempre generan cierto nivel de ansiedad que acaban generando situaciones que no son deseables como abandono de la dieta o atracones por pérdida del control. Se intenta ayudar a la persona a que conozca lo que le va bien comer y cómo flexibilizar su dieta si algún día le apetece algo extra o diferente. Hay menos prohibiciones, más variedad de alimentos que se pueden consumir y también un ajuste de cantidades para conseguir el ajuste calórico y nutricional.

Sobre todo, se centra en fomentar los hábitos saludables, ¿no?

Exacto, se acercaría más a la idea de educar en hábitos saludables a las personas que lidian con sus kilos de más para que consigan ese peso ideal y lo puedan mantener a largo plazo sin necesidad de “hacer dieta” sino simplemente comiendo mejor. También tiene en cuenta hábitos saludables como la actividad física y también la situación familiar, social y económica y el estado psicológico de la persona, con lo que se facilita que se vayan haciendo cambios de estilo de vida que faciliten conseguir el objetivo. En definitiva, se trata de un abordaje dietético completo e individualizado lejos de las típicas dietas sacadas de un cajón.

¿Qué significa eso de que es una dieta inclusiva y accesible?

Supongo que se refiere a que es un enfoque inclusivo, lógicamente cualquier persona puede hacerlo pues se trata de una valoración nutricional personalizada y flexible y es accesible pues al tener en cuenta todas las características individuales, cualquier persona podría hacerla. No hay limitación puesto que todo se adapta a cada uno.

¿Cuáles son exactamente sus objetivos?

Según lo que parece transmitir esta idea, los objetivos son, además de perder peso, lógicamente la salud, la adquisición de buenos hábitos, el aprendizaje de cómo manejar la alimentación en diferentes situaciones y el tener una buena relación con la comida, es decir, dejar de lado las restricciones y las prohibiciones.

¿Cómo se implementa la dieta FAFO?

Esta idea está basada en el modelo de Dieta Mediterránea, que es tan saludable para muchos aspectos, adaptado a cada persona. Y promueve el hecho de que se eviten alimentos procesados, azúcares añadidos y grasas no saludables como las que provienen de las frituras.

Todo esto se debería implementar entrevistando a la persona para saber sobre su salud y sobre todos los aspectos relacionados con su alimentación, su estilo de vida y contexto vital (social, económico y emocional) y valorando su antropometría y otros parámetros clínicos si hace falta para así poder valorar cuáles son los puntos más importantes a trabajar y a adaptar con respecto al plan que se le vaya a plantear y a los objetivos que se consideren definir.

A la flexibilidad en la elección de alimentos, enfoque en porciones controladas y hábitos alimenticios conscientes, ¿hay que sumar actividad física regular? ¿Nos podrías poner algún ejemplo? ¿Y qué se puede beber?

Por supuesto a la pauta de alimentación se le suma la recomendación de una vida físicamente activa, adaptando esto también a cada persona. Y beber, como es lógico, agua, sobre todo, también infusiones, caldos y puntualmente otras bebidas.

Esta propuesta de dieta describe perfectamente el trabajo que hacemos la mayoría de los dietistas-nutricionistas adaptando el mejor modelo alimentario como es la Dieta Mediterránea con adaptaciones y mejoras siempre teniendo en cuenta las características de la persona que tenemos delante. El objetivo principal es que no necesite dietas para conseguir y mantener un peso saludable.