Esta es la forma correcta de hacer flexiones: un ejercicio vital para tonificar tu cuerpo

Tonificar el cuerpo es uno de los objetivos principales de las personas que hacen deporte. En el gimnasio, o en casa, son muchos los ejercicios tanto de fuerza y levantamiento de pesas como de cardio que nos ayudan a tener un cuerpo definido, bajar de peso y perder grasa, a la vez que conseguimos ganar masa muscular. Uno de ellos es la flexiones, vital en nuestro entrenamiento. No obstante, es un ejercicio que si no efectuamos con la técnica correcta, no solo no vamos a ver resultados, sino que además podemos tener graves lesiones.

Las recomendaciones de los expertos hablan de que es necesario entrenar, al menos, entre dos y tres días a la semana en sesiones de treinta a sesenta minutos para poder ver resultados. De esta forma, debemos llevar una buena planificación de nuestros entrenamientos de fuerza, así como ejercitarse de manera progresiva y respetar otros factores como el descanso o alimentación, que influyen en nuestros objetivos.

En sí, debemos tener en cuenta que el gasto calórico por una actividad deportiva también depende de muchos factores como el metabolismo, la complexión física o la intensidad con la que se realiza.

Cómo hacer flexiones: técnica para realizar correctamente y conseguir un cuerpo definido

Es en los periodos de descanso cuando la musculatura se fortalece, pero esos descansos nos ayudarán a crecer siempre que hayamos entrenado de una forma eficaz. Para ello, debemos incluir ejercicios de fuerza como press de banca, sentadillas, dominadas o flexiones, una forma efectiva de fortalecer los músculos del pecho, hombro o tríceps, y uno de los ejercicios más completos.

Para realizar correctamente este ejercicio, debemos colocar las manos en el suelo a la altura de los hombros, con los dedos apuntando hacia adelante. Mientras, los pies deben estar juntos o ligeramente separados según tu comodidad y equilibrio.

Debemos mantener el cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los pies y apretar los músculos del tren superior para mantener una postura estable. Así, doblamos los codos y bajamos el cuerpo lentamente hacia el suelo. Los codos deben estar a un ángulo de 45 grados y el pecho a una altura que esté solo unos centímetros por encima del suelo.

Para volver a la posición inicial, debemos empujar el suelo con las manos, estirando los brazos y regresando con el cuerpo alineado y el tren superior activado. Por otro lado, se debe mencionar la respiración, también importante. Es decir, inhalar mientras bajas el cuerpo y exhalar mientras se empuja para volver a la posición inicial.

En cuanto a las repeticiones, los expertos sugieren que llevemos este ejercicio al fallo muscular, aunque los principiantes deben empezar con entre cinco y diez repeticiones y tres series, incrementando el número de repeticiones y/o series para progresar en este ejercicio.