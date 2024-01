Esta fruta "peluda" le devolverá la vitalidad en cuatro dias

Incorporar en la dieta alimentos ricos en nutientes es una excelente forma de mejorar el estado físico y mental, especialemente en periodos de cambio. La readaptación a la rutina post vacaciones de Navidad- con epidemia de gripe y cambios drásticos de temperatura incluidos- hacen de este mes de enero uno de los más difíciles el año para mantener un estado de ánimo positivo.

Mucha gente recurre a suplementos alimenticios o vitamínicos para suplir la falta de energia, pero en supermercados y fruterias podemos encontrar una fruta que, según una nueva investigación, tiene el poder de devolvernos la vitalidad en menos de una semana. Se trata del kiwi, conocido por su alto contenido en vitamina C, que puede ayudar a prevenir gripes y resfriados, y sus propiedades antioxidantes, que contribuyen al retraso del envejecimiento.

Ahora, un equipo de invetsigadores de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) ha demostrado que el kiwi puede ser un potente estimulante del estado de ánimo y, además, ha probado lo rápidos que pueden ser sus efectos. En el trabajo, publicado en The British Journal of Nutrition, los investigadores descubrieron que esta fruta mejora la vitalidad y el estado de ánimo en tan solo cuatro días.

La coautora, la profesora Tamlin Conner, del Departamento de Psicología, afirma que los resultados ofrecen a la gente una forma "tangible y accesible" de mejorar su bienestar mental. "Es estupendo que la gente sepa que pequeños cambios en su dieta, como añadir kiwi, podrían marcar la diferencia en cómo se sienten cada día", señala, según recoge Ep.

La ingesta de vitamina C se ha asociado con un mejor estado de ánimo, vitalidad, bienestar y menor depresión, mientras que la deficiencia de vitamina C se asocia con una mayor depresión y deterioro cognitivo. Sin embargo, Conner afirma que son escasas las investigaciones que han evaluado la rapidez con que se producen mejoras en el estado de ánimo tras introducir suplementos de vitamina C o fuentes alimentarias integrales.

Los investigadores se propusieron colmar esa laguna con una intervención dietética de 8 semanas en 155 adultos con bajo nivel de vitamina C. Los participantes tomaron diariamente un suplemento de vitamina C, un placebo o dos kiwis. A continuación, informaron sobre su vitalidad, estado de ánimo, satisfacción, calidad del sueño, cantidad de sueño y actividad física mediante encuestas realizadas con 'smartphones'.

Mejoría exprés

Los investigadores descubrieron que los suplementos de kiwi mejoraban la vitalidad y el estado de ánimo a los cuatro días, alcanzando su máximo a los 14-16 días, y mejoraban el bienestar a partir del día número 14. La vitamina C, por su parte, mejoró marginalmente el estado de ánimo hasta el día 12.

El autor principal, Ben Fletcher, afirma que comprender los matices de cuándo y cómo se producen estos efectos día a día contribuye al conocimiento de los beneficios potenciales de los alimentos y suplementos ricos en vitamina C sobre la salud mental. "Esto nos ayuda a ver que lo que comemos puede tener un impacto relativamente rápido en cómo nos sentimos", sostiene. "Aunque los comprimidos de vitamina C mostraron algunas mejoras, el estudio subraya los posibles efectos sinérgicos del consumo de alimentos integrales como el kiwi", añade.