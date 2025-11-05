Estefanía Leyva se incorpora al grupo Cleardent como directora de Comunicación

La periodista Estefanía Leyva se ha incorporado al grupo empresarial Cleardent como directora de Comunicación, cargo desde el que liderará la estrategia informativa y de posicionamiento del grupo odontológico, así como de TheCherryHealth y la Fundación Cleardent.

El grupo Cleardent es el principal inversor de AstroÁndalus, por lo que Leyva también asumirá la comunicación de esta consultora técnica especializada en la conservación y puesta en valor del cielo nocturno como recurso turístico. AstroÁndalus es, además, una agencia de viajes astronómicos especializada en auroras boreales y gestora de Galáctica, un centro de visitantes dedicado a la astronomía ubicado en Teruel que recibe cada año a miles de personas interesadas en el turismo astronómico.

Trayectoria profesional de Estefanía Leyva

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, Leyva cuenta con una sólida trayectoria en comunicación institucional, empresarial y del tercer sector, además de una extensa carrera en medios nacionales. Fue directora de Antena 3 Noticias en Galicia, corresponsal política y de la Casa del Rey para la misma cadena, y trabajó también en Informativos Telecinco y otros medios de alcance estatal.

En el ámbito institucional, desempeñó el cargo de jefa de Gabinete y Prensa de Ciudadanos en Madrid, donde lideró la estrategia mediática y la relación con los medios de comunicación.

Refuerzo de la estrategia comunicativa del grupo Cleardent

En esta nueva etapa, Leyva se encargará de reforzar la comunicación externa del grupo Cleardent, fundado por Ismael Cerezo, que cuenta con más de 70 clínicas en toda España y que, a través de su fundación, impulsa proyectos sociales centrados en mejorar la salud bucodental de poblaciones vulnerables.

Asimismo, asumirá la comunicación de AstroÁndalus, cuyo fundador, José Jiménez, dirige también Planetarium Go UK, un planetario móvil de divulgación astronómica y científica que abrirá sus puertas en febrero en el Reino Unido.

Con esta incorporación, el grupo clínico odontológico refuerza su compromiso con la excelencia comunicativa, la transparencia informativa y la difusión de los valores que acompañan su crecimiento y vocación social.