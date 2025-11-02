Estos son tres alimentos beneficiosos para nuestras articulaciones

Mantener unas articulaciones fuertes y saludables es fundamental para preservar la movilidad y prevenir molestias asociadas al desgaste, la inflamación o el envejecimiento. La alimentación juega un papel clave en este proceso, y algunos alimentos destacan por su capacidad para proteger los tejidos articulares, reducir la inflamación y contribuir a la regeneración del cartílago.

A continuación, presentamos tres alimentos que pueden ser grandes aliados para el cuidado articular:

1. Salmón y otros pescados grasos

Ricos en ácidos grasos omega-3, el salmón, la caballa o las sardinas ayudan a reducir la inflamación en las articulaciones. Estos nutrientes contribuyen a disminuir la rigidez y el dolor, especialmente en personas con enfermedades como la artritis reumatoide.

2. Cúrcuma

La cúrcuma, conocida por su característico color amarillo, contiene curcumina, un potente antiinflamatorio natural. Su consumo regular, ya sea en guisos, infusiones o suplementos supervisados, puede ayudar a aliviar molestias articulares y mejorar la movilidad.

3. Nueces y frutos secos

Las nueces, almendras y avellanas aportan grasas saludables, antioxidantes y vitamina E, elementos que contribuyen a la protección del cartílago y reducen el estrés oxidativo, uno de los factores implicados en el deterioro articular.

Además de incluir estos alimentos en la dieta, los especialistas recomiendan mantener un peso adecuado, realizar ejercicio moderado y evitar hábitos perjudiciales como el sedentarismo. Cuidar nuestras articulaciones es una inversión en bienestar a largo plazo, y pequeños cambios en la alimentación pueden marcar una gran diferencia.