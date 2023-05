El grave peligro de comer salmón ahumado con cierta frecuencia

El salmón ahumado es uno de los alimentos más consumidos en España y en el mundo. Es muy utilizado como entrante en numerosos aperitivos, existen bocadillos en los que va incluidos y muchos platos con los que se cocina. En cualquier supermercado se puede encontrar y utilizar, pero a pesar de sus propiedades, no es bueno abusar de su consumo, pues puede ser perjudicial para la salud.

Este alimento está repleto de nutrientes, vitaminas y ácidos grasos omega 3, los cuales están relacionados con la mejorar de la salud y una reducción del riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas y deterioro cognitivo. Si lo comemos con cierta frecuencia, podemos experimentar todo lo contrario.

Consumir salmón ahumado de forma ocasional o esporádica es seguro para la salud. Pero su consumo recurrente no lo es, sobre todo si tenemos una patología cardiovascular.

Estas son las razones por las que comer salmón ahumado con frecuencia no es recomendable

Este alimento es uno de los pescados azules preferidos por muchos, en especial deportistas. Su alto contenido en proteínas saludables ayuda a reducir el dolor en articulaciones, reduce y alivia las inflamaciones causadas por entrenamientos intensos y también las agujetas. Por otro lado, contribuye a mantener los huesos más fuertes y saludables, colaborando en la prevención de la osteoporosis.

No obstante, según la Organización Mundial de la Salud, debemos tratar de limitar nuestro consumo, ya que comer salmón ahumado con frecuencia no es recomendable. En primer lugar, es rico en sodio. Por ello, es importante no comer demasiado salmón ahumado si padecemos una afección cardiovascular, pues el límite que suelen establecer las autoridades sanitarias es de 2.000 miligramos por día. El salmón ahumado, por otro lado, puede contener bacterias dañinas.

El grupo Quironsalud explica en un artículo que "el ahumado es una de las técnicas de conservación alimentaria más antigua". El escrito explica que "consumir estos alimentos de forma ocasional o esporádica es seguro". "Sin embargo, si tienes patología cardiovascular, ten precaución con este tipo de alimentos, pues los alimentos ahumados suelen pasar también por un proceso en el que se les añade una gran cantidad de sal para lograr la curación y conservación, especialmente en el caso de pescados o carne ahumada".

Así, de este modo, lo ideal sería consumir siempre el pescado fresco, en este caso, el salmón fresco.