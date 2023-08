«Hay más riesgo de sufrir un golpe de calor en las primeras olas»

1. ¿De qué modo se puede evitar un golpe de calor?

Carlos Barcones (C.B.): El golpe de calor se caracteriza por un cuadro clínico con síntomas generales (cansancio, cefalea, sed, náuseas o vómitos, calambres) asociado a hipertemia, alteración del nivel de consciencia y anihidrosis. Para prevenirlo, es conveniente evitar salir en las horas centrales del día (12-18:00 horas); beber liquido sin esperar a tener sed; evitar comidas pesadas; reducir actividad física o hacerla en sitios refrigerados/realizar deportes de verano (natación), y usar ropa de tejidos naturales, colores claros y sombrero.

2. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir desde que empiezan las náuseas o la debilidad hasta la muerte de no poner remedio?

C. B.: Es difícil establecer un tiempo exacto desde el inicio de la sintomatología. Pero, una vez establecido el golpe de calor (hipertermia, anhidrosis y alteración nivel consciencia), si éste no es diagnosticado ni tratado, según el tipo de paciente afectado (edad, patologías previas…), el desenlace fatal podría ocurrir desde horas a un día.

3. El aire acondicionado puede ayudar, pero ¿a qué temperatura hay que ponerlo para evitar problemas de salud?

Luis Manuel Entrenas (L. M. E.):La exposición prolongada a temperaturas bajas es capaz de provocar síntomas nasales como congestión, goteo nasal o estornudos. En garganta, puede provocar sequedad de las mucosas y disfonía. Además, se asocia a la sequedad de piel y ocular. Si el flujo de aire se orienta directamente al cuerpo, lo que suele ser frecuente en el coche, el aire frío puede provocar contractura muscular. El remedio es hidratar el organismo bebiendo líquidos abundantes, utilizar algún colirio que mejore la sequedad conjuntival, tipo lágrima artificial y, en caso de contracturas musculares utilizar calor local o un antiinflamatorio. Por estos motivos, además de los económicos, el aire debe de regularse entre los 24 y 26 grados.

4. Ventilador o aire acondicionado, ¿qué es mejor en términos de salud?

(L. M. E.): El aire acondicionado genera un aire frío y seco que baja la temperatura. Por su parte, el ventilador no modifica la temperatura, solo lo mueve. Este movimiento es capaz de provocar que la piel se seque, evaporando la humedad superficial y generando con ello sensación de bajada de temperatura. Es el mismo efecto que de produce potenciando en invierno la sensación de frío cuando corre aire. Posiblemente, ninguno de los dos sea perjudicial para la salud cuando se usan racionalmente.

5. El aire frío es preocupante en pacientes con...

(L. M. E.): Patologías respiratorias crónicas como el asma o la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), ya que puede generar aumento de sus síntomas. Estas condiciones de aire frío y seco son las que se emplean en los laboratorios de función pulmonar para realizar determinados estudios que buscan crear un broncoespasmo, por ello, estos pacientes deben de extremar las precauciones y, además de mantener sus tratamientos tal y como los tiene prescritos, no exponerse a temperaturas extremadamente frías.

6. ¿El cambio brusco de temperatura afecta a la salud?

(L. M. E.): El cuerpo humano tiene una serie de mecanismos para mantener las constantes biológicas dentro de límites considerado como normales. La temperatura corporal del medio interno es de 37 grados y el cambio brusco en situaciones de frío pone en marcha estos mecanismos reguladores. En personas sanas no debe de haber problemas de adaptación. Sin embargo, en pacientes con patologías crónicas, especialmente si no están bien controlados, a lo que se suma un estado de mala hidratación, puede suponer un riesgo para padecer un cuadro vagal que se manifieste en forma de hiperhidrosis (aumento de sudoración), mareo, incluso cuadro de síncope.

7. En caso de los bebés, sobre todo si tienen dermatitis atópica, ¿qué cuidados hay que tener con el aire acondicionado?

(L. M. E.): Es importante no exponer a los bebés al flujo directo de aire y mantener la temperatura recomendada, utilizando una crema hidratante para mejorar la sequedad de su piel, además de evitar la deshidratación reponiendo líquidos.

8. ¿Las muertes por calor son 100% evitables? Es decir, en caso de un síntoma ¿se puede evitar bebiendo agua, con aire acondicionado, o hay casos en los que no?

(C. B.): No existe una prevención del 100%, no obstante todo va a depender de varios factores: edad y patología previa del paciente, sintomatología que presenta, y sobre todo ante la sospecha, realizar un diagnóstico y tratamiento lo más precoz posible. Queda claro que un paciente que presente síntomas leves, con buen nivel de consciencia, en el que lo antes posible se corrija la situación de hipertermia y deshidratación, tendrá una mejor pronóstico que el paciente que esté inconsciente y se dilaten en el tiempo los factores que han provocado el golpe de calor.

9. ¿Es más habitual sufrir un golpe de calor en la primera ola de calor? ¿A qué se debe?

(C. B.): Efectivamente existe mayor probabilidad de sufrir patología por calor en las primeras olas de calor, debido a la falta de aclimatización al mismo, sobre todo si la subida es muy brusca o en meses no habituales como primavera. La aclimatización al calor es un proceso progresivo, justificando la mayor probabilidad de estos cuadros por calor cuando este proceso no se ha completado.

10. ¿Son más frecuentes los golpes de calor activos o pasivos?

(C. B.): Normalmente, los pasivos son más frecuentes, debido a que suelen producirse en paciente ancianos con patologías crónicas, con déficit de hidratación en ambientes calurosos o sin climatizar.