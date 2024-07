José Soto: «Hemos creado el primer grado universitario en Gestión Sanitaria de Europa»

Aprovechando el doble aniversario de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y la Fundación Sedisa, A TU SALUD habla con sus presidentes, José Soto y Joaquín Estévez, respectivamente.

Sedisa y su fundación celebran su 20º y 15º aniversario, respectivamente. ¿Qué dos logros destacarían en estos años?

José Soto (J.S.) Primero, la consolidación de estos 20 años. Desde que unos cuantos valientes deciden formar una sociedad de directivos que aglutinase a dos anteriores, la evolución ha sido pasar de 150 socios a 2.800. Otro logro importante es que los socios se han acostumbrado a las distintas formas de formación que hemos ofrecido, tanto que, por ejemplo, tenemos el mayor máster en gestión sanitaria que se imparte en España, en la Universidad Europea, con nuestro impulso, organización, apoyo e iniciativa. Y no solo ese, también otros como el de Admisión y documentación clínica, que es el primer máster universitario de España en ese campo.

Joaquín Estévez (J.E.): Como el ámbito de la Fundación fundamentalmente es la docencia, la investigación y las ayudas a profesionales en sus aspectos formativos, coincidir en que el máster ha sido nuestro producto estrella. Y luego, los foros de encuentro para intercambiar experiencias laborales y formativas de los colectivos profesionales.

¿Qué aspectos de la gestión sanitaria creen que han cambiado más en este tiempo?

J. S. Fundamentalmente, va calando la cultura de buscar a los mejores directivos, entendiendo por ello a los más formados y los que más experiencia tengan en el sector sanitario a la hora del acceso a ser directivo. Antes, básicamente sucedía que los nombramientos se realizaban por afinidades políticas.

Han puesto el foco en la formación para profesionalizar la gestión. ¿En qué área queda ahora más por hacer? Humanización, eficiencia, tecnología...

J. E. Por ir a la par con la digitalización: el uso de la inteligencia artificial y el manejo de herramientas digitales por parte de los profesionales. Y la segunda, la integración de la atención primaria con la hospitalaria. Y la tercera, diría que es anacrónico que no tengamos una historia única para todo el Sistema Nacional de Salud y una tarjeta de salud única.

¿Por qué, con todos los grandes avances actuales, cuesta tanto la interoperabilidad, la historia clínica compartida...?

J. S. Probablemente, porque cuesta mucho articular un sistema de historia clínica electrónica. Vamos a empezar por ahí, porque eso en los hospitales cuesta mucho. Hay algunos, incluso grandes en España, que no han conseguido la historia clínica electrónica todavía. Que ya es. Y, a partir de ahí, imagínense lo que cuesta aprovechar esa historia clínica electrónica para lanzarse a todas a las tecnologías y a todas posibilidades digitales que se están ofreciendo ahora mismo, incluida la transformación digital, la IA, etc.

J. E. Y, con las autonomías, al irse descentralizando los servicios de salud, cada uno es de su padre y de su madre. Cada uno optó por un sistema o por una empresa, o incluso en tecnología por sus marcas favoritas. Y, dentro de una misma autonomía, un hospital elegía, por ejemplo, una marca en aparatos radiológicos y otro otra con diferentes softwares, entonces era más difícil incardinar esas informaciones.

Recientemente han celebrado su Congreso Internacional. ¿Con qué idea se quedan?

J.S. La idea fundamental fue la transformación digital, es decir, analizar qué está ocurriendo, qué puede ocurrir y qué va ocurrir, y si nosotros condicionamos algo eso. También se originó un debate a partir de ahí, de si tendríamos directivos formados suficientemente o no, porque ahora mismo estamos hablando de que hay escasez de médicos, especialistas, sobre todo en primaria, en enfermería y auxiliares, pero de directivos también. De hecho, hay más de 20 direcciones en centros españoles que no se han cubierto por no encontrar directivos en este momento. Y no se convocan las plazas porque existe el riesgo de que no se presente nadie. Eso está pasando en varias CC AA. A partir de ahí, es un problema qué tipo de directivos vamos a tener los próximos años, qué tipo de formación tienen que tener y cómo integramos la cada vez más potente tecnología. A ese respecto Sedisa, a través de su fundación, se ha atrevido con la organización de un grado universitario de Gestión Sanitaria. Será un grado en ADE con itinerario en gestión sanitaria. Va a ser el primero de Europa y pretende conseguir que los directivos de futuro dominen las técnicas que son imprescindibles ahora para la mejora de nuestras prestaciones, entre ellas todas las digitales.

Hablan de una Sanidad innovadora y sostenible. ¿Es posible?

J. E. Mientras no se dedique más dinero a Sanidad, tanto por las autonomías como por el Gobierno central, no va a ser sostenible la Cartera de Servicios que tenemos hasta la fecha. Hemos hablado de la integración de niveles, de digitalización, de humanización, pero hay que aportar más dinero en los Presupuestos Generales al tema sanitario, si no los ciudadanos tienen que saber que la vaca no da tanta leche.

Es noticia la falta de médicos en los hospitales este verano. ¿Se podría haber evitado? ¿Qué debería haberse hecho?

J. E. Las que mandaron hace años y dicen ahora que no hay directivos, no hay profesionales sanitarios suficientes, cuando mandaron no calcularon las pirámides de población ni los grupos etarios que trabajaban en la Sanidad y no vieron, ninguno, en ningún sitio, que con el número de alumnos que se admitían en los grados sanitarios no iba a haber suficientes para cubrir las jubilaciones de la generación del «baby boom» y no se previó que había que haber aumentado los números clausus universitarios. Fundamentalmente, es responsabilidad de los políticos que estaban.

¿Qué planes tienen para el futuro a corto-medio plazo?

J. S. Planteamos conseguir mayor reconocimiento para los directivos de la salud. Le hemos pedido al Ministerio apoyo para celebrar un Día de la Gestión Sanitaria para dar a conocer qué hacemos.

J. E. Todo lo que ha dicho José yo lo resumiría en una frase que ideó él para esta legislatura en que es presidente: la gestión salva vidas.