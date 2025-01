Un nutricionista explica por qué este popular ejercicio no te ayudará a perder peso

Este experto en nutrición se ha hecho muy popular en redes sociales gracias a los consejos con los que ayuda a las personas a conseguir un cambio físico. Su nombre es Saúl Sánchez, quien cuenta ya con más de 28.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Una red social donde publica semanalmente diferentes vídeos con los que pretende guiar a sus seguidores a la hora de mantener una dieta sana y equilibrada, además de recomendar una serie de rutinas de ejercicios de lo más efectivos.

Son muchas las personas que se proponen cada año en España empezar a incluir entre sus prácticas una buena rutina de ejercicios. Sin embargo, no siempre es fácil empezar a hacer deporte cuando no es algo a lo que sueles estar acostumbrado. Es por ello, que muchas personas comienzan por incluir entre sus hábitos semanales la práctica de caminar.

Los expertos aseguran que el ejercicio aeróbico aporta un gran número de beneficios a la salud de quienes lo practican. Además de ser bueno para el corazón, puede ayudarte a mejorar tu resistencia o la musculatura de tus piernas. Sin embargo, según este famoso nutricionista, la práctica de caminar no te ayudará a adelgazar.

¿Por qué andar no es suficiente para perder peso?

Si tu objetivo es perder peso, no puedes limitarte únicamente a incluir este ejercicio entre tus prácticas semanales. Así lo ha explicado Saúl Sánchez en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram. “A pesar de lo que te hayan contado, caminar no es bueno para perder peso”, comienza anunciando este famoso experto en nutrición. Saúl asegura que si eres una persona que se mueve dentro de los baremos normales, no basta con que empieces a andar un poco más de la cuenta para adelgazar.

Numerosos estudios avalan que debemos caminar al menos 10.000 pasos al día, aunque nuestro NEAT puede depender de si tenemos un estilo de vida activo o sedentario Dreamstime

El nutricionista no niega que caminar pueda ayudar a que algunas personas consigan adelgazar con el tiempo, pero no es lo habitual: “Obviamente si tienes sobrepeso y todos los días te das un paseo de tres horas… al final vas a acabar reduciendo tu tejido graso”, reconoce. A pesar de ello, afirma que estas personas tendrán que “meter una cantidad de volumen de trabajo muy grande que no resulta para nada eficiente”. Caminar puede ayudar a mejorar tu estado de salud, pero no será suficiente para que consigas perder peso.

Un ejercicio “demasiado ligero” que puede ser “fantástico como complemento”

Saúl Sánchez define la práctica de caminar como “un ejercicio demasiado ligero” como para poder adelgazar. Para el nutricionista, pasear no es efectivo a la hora de perder peso, puesto que requiere de un esfuerzo demasiado continuado y elevado para que puedas notar sus efectos. Lo ideal es pasear menos tiempo, manteniendo un ritmo más intenso: “Con sesiones mucho más cortas e intensas, de entre 30 y 40 minutos, al menos tres veces por semana, vamos a conseguir un efecto mayor que si caminamos despacio todos los días durante tres horas”, asegura el nutricionista.

Caminar istock

Aunque no te ayudará a perder peso de forma significativa, este famoso experto en nutrición. Es una buena forma de quemar algo de calorías, y si no realizas otro ejercicio, te ayudará a dejar de llevar una vida sedentaria. Te ayudará a sentirte mejor contigo mismo; aunque