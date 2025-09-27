OAFI, la voz de los pacientes con artrosis, llega al Vaticano

Representantes de la Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI) participaron el pasado 17 de septiembre en una audiencia con Su Santidad, el Papa León XIV.

Su presidente, el doctor Josep Vergés, aprovechó esta oportunidad para visibilizar el día a día de millones de personas que conviven con artrosis y osteoporosis, y poner sobre la mesa la importancia de reconocer su dolor y sus necesidades. El presidente de OAFI, junto con María Teresa Vergés, directora del área de pacientes, compartieron un besamanos con el Papa en la Plaza de San Pedro.

«Hemos trasladado al Papa el programa ‘‘OAFI With You’’, destinado a diagnosticar y a ayudar a aquellas personas religiosas con dolor articular. Nos dio la gracias por la iniciativa de la cuál le iremos diciendo cómo va evolucionando y nos pusimos a disposición del Vaticano por si necesitan algún tipo de formación o de ayuda», explica Vergés a este suplemento.

La artrosis es una enfermedad crónica de las articulaciones que afecta a millones de personas en todo el mundo, y su impacto puede ser especialmente difícil para aquellos que tienen creencias religiosas arraigadas. Un movimiento esencial en la práctica de todo tipo de fe, como es el arrodillarse, puede convertirse en un gran reto para personas con patologías articulares.

El proyecto «OAFI Contigo» tiene como objetivo abordar las necesidades específicas de los pacientes religiosos, brindando atención médica de calidad y teniendo en cuenta sus creencias y prácticas religiosas.