¿Es mejor ducharse con las manos o con la esponja? Un enfermero resuelve la duda

El enfermero Jorge Ángel ha reavivado el debate sobre la higiene personal en redes al asegurar que la forma más segura de enjabonarse es directamente con las manos.

Su argumento se basa en que la esponja tradicional retiene agua entre sus poros, creando un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos que luego entran en contacto con la piel.

Ángel insiste en que no se trata solo de una cuestión estética, sino de prevención de posibles irritaciones o infecciones cutáneas provocadas por el uso repetido de un objeto contaminado.

Cómo prolongar la vida de la esponja sin poner en riesgo la piel

Para quienes no quieran prescindir del accesorio, el especialista recomienda elegir materiales naturales y de textura suave, además de sustituir la esponja en cuanto note olor desagradable o signos de deterioro.

El truco más eficaz, según Ángel, es escurrirla a conciencia tras cada uso y dejarla secar en un lugar ventilado, reduciendo así la humedad que favorece el crecimiento bacteriano.

Aun así, reitera que la opción más higiénica y sencilla sigue siendo la de aplicar el jabón con las propias manos, eliminando cualquier intermediario que pueda almacenar gérmenes.