Picar entre horas y no engordar: cómo evitar subir de peso y comer sin pasar hambre

Ha empezado la cuenta atrás para el verano y muchas personas buscan, en el tiempo del descuento, perder peso y obtener un cuerpo definido y tonificado para el verano. Pero ese deseo es muy difícil de obtener, requiere de hábitos, paciencia y una constancia que muchos no consiguen, así como lidiar con ciertos obstáculos que nos impiden tener menos kilos, deshacernos de la grasa o ganar músculo. Uno de ellos es comer entre horas. Picar entre una comida u otra es muy común y fácil, y debemos seguir ciertos trucos y consejos para sobrevivir a ello.

Los nutricionistas siempre han defendido comer cinco veces al día, que incluya el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena, de tal manera que podamos saciar el hambre y no llegar a la siguiente comida con un apetito voraz.

Y es que picar entre hora no solo se refiere a consumir comida rápida o con un alto contenido en grasa. Es decir, no tiene por qué estar relacionado con comer algún alimento como dulces o ultraprocesados. Esto se refiere a que superamos las calorías diarias que tenemos que consumir, de tal manera que aunque sean productos sanos, nos puede llevar a no bajar de peso e incluso engordar.

Comer entre horas y no engordar: los mejores trucos para poder picar entre comidas y bajar de peso

Uno de los trucos que dan los expertos es el consumo de agua. Este líquido es vital para nuestro organismo, ya que no solo quita la sed y no engorda, sino que nos ayuda a saciarnos y lidiar con el hambre. Por ello, el agua es la mejor opción para acompañar las comidas o "picotear".

Por otro lado, debemos comer despacio, masticar tranquilamente y saborear cada bocado, pues nos ayudará a terminar con nuestro picoteo. Si comemos sin degustar y de una forma rápida, no damos tiempo al estómago a llenarse, por lo que no nos saciamos y tendemos a comer más de la cuenta.

Asimismo, debemos comer después de hacer ejercicio, ya que si no, llegamos a la siguiente comida con más hambre y podemos comer más. También, nuestras comidas deben ser en un lugar tranquilo y alejado de la cocina, porque si no, es posible que nos acerquemos a más alimentos y comamos más. Los expertos también recomiendan que preparemos nuestros tentempiés en casa, ya que si optamos por comida de fuer, podemos consumir más calorías.

El otro consejo que aportan los expertos es que si picamos entre horas y lo hacemos bien, puede ser saludable. Ayudará a que nuestro estómago esté lleno e ingerir de forma moderada la siguiente comida, así como poder llevar un control de las calorías que comemos y no excedernos. Para ello, debemos mirar las calorías de los paquetes o snack que utilizamos, y al mismo tiempo, elegir productos frescos o sanos, tales como frutos secos, embutidos, frutas o yogures.