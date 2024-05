Qué dice el mayor estudio sobre Wegovy, el nuevo fármaco para adelgazar que aterriza en España

La publicación de dos estudios importantes que extraen nuevos datos basados en el ensayo clínico más amplio y de mayor duración sobre la semaglutida, comercializada como Wegovy, arrojan luz sobre sus efectos. Los trabajos revelan nuevas conclusiones sobre la rapidez con la que ayuda a adelgazar, cuánto dura esa pérdida de peso y cómo de seguro es el tratamiento durante cuatro años de uso.

Wegovy es un fármaco de moda indicado para luchar contra la obesidad, muy esperado en España, y que aterrizó en nuestro país el 1 de mayo. Se trata de un nuevo inhibidor de la hormona GLP-1, como Ozempic o Mounjaro, en este caso desarrollado por Novo Nordisk.

El ensayo más grande jamás realizado sobre sus efectos, llamado Select y financiado por la misma farmacéutica, contó con la participación de más de 17.600 personas adultas de 41 países con sobrepeso y obesidad, pero sin diabetes. Sus resultados arrojan los datos más fiables hasta la fecha sobre Wegovy.

Uno de los dos trabajos publicados ayer confirma sus efectos rápidos de adelgazamiento: los pacientes perdieron en promedio algo más del 10% de su peso corporal y más de 7 centímetros de circunferencia de cintura después de 4 años. Pero lo más sorprendente es que un segundo trabajo descubrió que la semaglutida conocida como Wegovy reduce «de forma significativa» el riesgo de problemas de corazón.

En concreto, señalan beneficios cardiovasculares independientemente de cuál sea el peso inicial del paciente y cuál fuera la cantidad de peso perdido. Esto sugiere que incluso pacientes con obesidad leve o quienes no pierden peso podrían obtener ventajas del medicamento. Un resultado que plantea nuevas preguntas sobre cómo se deberá usar este medicamento en el futuro, más allá de para ayudar con la pérdida de peso.

Cuánto se adelgaza con Wegovy

Los principales resultados del primer estudio presentado ayer en el Congreso Europeo sobre Obesidad son que el tratamiento semanal con semaglutida puede producir una pérdida de peso significativa y sostenida, reduciendo el tamaño de la cintura durante al menos cuatro años.

El trabajo, dirigido por Donna Ryan del Centro de Investigación Biomédica Pennington en Nueva Orleans (Estados Unidos) y publicado en la revista Nature Medicine, indica que la pérdida de peso se mantuvo en hombres y mujeres de todas las razas, edades y tamaños corporales durante unas 65 semanas: un año y tres meses, antes de alcanzar una meseta de adelgazamiento. Después, la pérdida de peso se mantuvo durante 208 semanas, es decir, cuatro años.

Otro punto a tener en cuenta es que cada persona tiene una experiencia distinta con Wegovy. En el nuevo análisis, los investigadores informaron de que, al cabo de dos años, aproximadamente el 68% de las personas habían perdido al menos el 5% de su peso corporal. Casi el 23% había perdido al menos el 15% de su peso corporal. Y casi el 5% de las personas que tomaron el fármaco perdieron más del 25% de su peso.

Un ensayo clínico anterior mostró una pérdida de peso media aún mayor con Wegovy, pero ese estudio se diseñó específicamente para la pérdida de peso y el presente trabajo se llevó a cabo para comprobar si el fármaco prevenía los episodios cardiacos.

Efectos de la inyección para adelgazar en el corazón

El ensayo Select ya demostró el año pasado que Wegovy reducía en un 20% el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, un ictus o una muerte relacionada con el corazón en personas con riesgo cardiovascular existente con obesidad o sobrepeso. En ese momento, se creía que esto se debía únicamente a la pérdida de peso o a algún otro efecto protector del fármaco. Ahora, la teoría es otra, ya que la reducción del riesgo de infarto de miocardio y otros episodios se ha observado incluso en personas que tomaban Wegovy sin perder peso.

El análisis dirigido por John Deanfield, del University College de Londres, descubrió que la reducción de los principales acontecimientos cardiovasculares adversos en el estudio para los que tomaban Wegovy, en comparación con el placebo, era similar entre las personas que perdían un 5% o más de su peso corporal y las que perdían menos o, incluso, las que ganaban peso. Esto sugiere mecanismos alternativos de mejora de los resultados cardiovasculares más allá de la reducción de la adiposidad o grasa corporal.

«Las implicaciones son profundas», afirma a la CNN el Dr. Harlan Krumholz, cardiólogo y científico de la Universidad de Yale y del Hospital Yale New Haven, que no participó en la investigación. Esto es porque la reducción del riesgo cardiaco se da independientemente de si se tiene diabetes o no, e independientemente de si se tiene obesidad. Además, señala que un segundo estudio realizado esta semana mostraba un hallazgo similar para la insuficiencia cardiaca. «No habíamos encontrado un fármaco con tal amplitud de beneficios para el corazón», indica.

Según Drucker, los resultados del ensayo Select plantean la cuestión de si las personas que no padecen obesidad ni sobrepeso pero que han sufrido un infarto de miocardio o un ictus podrían beneficiarse de tomar un fármaco como Wegovy para prevenir otro episodio. Además, según Drucker, los resultados sugieren que las aseguradoras deberían cubrir más ampliamente estos medicamentos, que cuestan unos 1.000 dólares al mes o más sin ellos. En España, la dosis más baja cuesta 179,89 euros.