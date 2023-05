Por qué llevar corbata puede poner en alto riesgo tu salud: estos son los peligros

La corbata es una prenda, normalmente llevada por hombres, que indica formalidad, elegancia y gentileza. Muy utilizada en eventos como las bodas, como acompañamiento del típico traje, también se llevan en el día a día de líderes empresariales y políticos o personas de alto poder adquisitivo. Una prenda que no ha dejado de ser objeto de polémicas en algunas ocasiones (como en España, cuando se refirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que usar corbata supone un gasto energético), pero de la que también se dice que puede dañar la salud.

¿Cuáles son los riesgos de llevar corbata?

El caso es que llevar corbata no pasa de moda. Pero sus riesgos son casi tan desconocidos como severos. Por ejemplo, un estudio recogido por New Scientist ha investigado que el nudo de la corbata, ese importante elemento que debe ser bien llevado, afecta al flujo sanguíneo del cerebro. En la investigación, se utilizaron a quince hombres que usaban cortaba y otros quince que no utilizan esta prenda. Fueron escaneados mediante resonancia magnética para medir el flujo sanguíneo a la cabeza, y descubrieron que los cerebros de aquellos quienes tendían a llevar corbata recibían un 7,5% de "flujo sanguíneo cerebral" menos que el de aquellos que no la llevaban. Asimismo, según explica una investigación publicada en The British Journal of Ophthalmology, usar una corbata puede restringir el flujo sanguíneo a través de la vena yugular.

Los científicos también lo atribuyeron al estrechamiento de las arterias carótidas, que transportan la sangre desde el corazón. Esto puede hacer que la sangre retroceda a lo largo del sistema hasta el ojo, aumentando la presión ocular, lo que se considera un factor de riesgo de glaucoma y cataratas. Según los investigadores, otras de sus consecuencias pueden ser sufrir dolores de cabeza, mareos o náuseas si usas corbata durante mucho tiempo.

Pero no solo eso. El uso de corbata puede aumentar el riesgo de trauma muscular. La investigación realizada por la Universidad de Yonsei afirmó que el rango de movimiento "disminuye significativamente cuando usa una corbata ajustada en comparación a cuando están sin ella". La tensión se puede ver reflejada en músculos como el trapecio superior, e incluso provocar lesiones severas. Si a eso se le suma llevarla en un espacio de trabajo en el que pasas la mayor parte del día sentado, el riesgo aumenta.

En general, las personas que ya padecen otros problemas de salud, es fumadora, padece obesidad o tiene una alta presión sanguínea, deben tener cuidado. Es una situación que no tiene por que darse en personas sanas, aunque tampoco deben olvidar sus riesgos.