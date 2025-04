El sarampión pone en alerta a EEUU: ¿Cuánto puede tardar en llegar a España?

Desde la pandemia provocada por el COVID-19 existe cierta predisposición a disparar las alarmas con frecuencia por cuestiones sanitarias, sin embargo, en el caso de hoy cabe destacar las posibilidades que puede conllevar una expansión de una de las enfermedades víricas más contagiosas, el sarampión. Estos efectos son presenciados en Estados Unidos, que durante los últimos meses ha experimentado una creciente subida del índice de infectados. En este sentido, ante la duda, siempre se tiende a pensar en las opciones de que este virus cruce el charco y llegue a España, algo que no encuentra un gran sustento en términos numéricos.

Antes de entrar en materia cabe destacar las características principales que nutren a esta enfermedad que, por norma general, son desconocidas para el público. Principalmente su apariencia se manifiesta bajo unas manchas rojas que aparecen en primera instancia en la cara para propagarse por la parte superior del torso hasta finalmente llegar a los pies. Los síntomas principales se esconden bajo un pronunciado goteo de la nariz, fiebre, tos seca, inflamación en los ojos y dolencias en la garganta. Aunque en algunos casos su contracción se presenta a través de manchas de Koplik y sarpullidos visibles en grandes manchas.

Durante un periodo establecido entre diez días y dos semanas, el sarampión se extiende por el cuerpo sin llegar a exponer sus síntomas con claridad, una vez sobrepasado este espacio de tiempo comienzan a aflorar las dolencias. Una vez contagiado, los síntomas se padecen durante dos o tres días y el sarpullido generado por el mismo desaparece a la semana aproximadamente. Aunque hay que indicar que todos estos datos recogen los casos que actúan con normalidad, por lo que, ciertas anomalías no son registradas dentro de estos parámetros.

El sarampión en EEUU: 481 casos registrados y dos fallecidos

Durante los últimos días ha sonado con fuerza en los medios de comunicación el registro de una segunda fallecida en uno de los estados más afectados por esta patología, Texas. La difunta tenía tan solo ocho años y no estaba vacunada contra el sarampión, por lo que, de esta manera, deja al descubierto la necesidad de llevar a cabo esta acción en los primeros años de visita médica. La evolución de la enfermedad causó una insuficiencia pulmonar en la susodicha que propició su muerte, según registros médicos que ha publicado The New York Times.

El nivel de contagio de este virus se mide con el número R0, desde el punto de vista científico, que establece un valor numérico para las personas con capacidad de contagio. En este sentido, para el sarampión es extremadamente alto y se sitúa entre 12 y 18, es decir, una condición especialmente infecciosa. Por otro lado, la tasa de mortalidad de esta enfermedad se sitúa en un fallecido por cada mil contagios. Asimismo, su proliferación puede provocar en los casos más extremos neumonía, ceguera o pérdida auditiva.

¿Existe alguna posibilidad de que llegue a España?

En primera instancia hay que resaltar el hecho de que desde 2023, la tendencia al alza del sarampión ha sido un hecho palpable. En esta situación el registro de casos pasó de 14 casos confirmados en este curso a 229 en el siguiente curso. No obstante, en 2025 ha variado mucho más en los últimos meses llegando a notificar hasta 110 casos en España, de los que 49 son de Andalucía, por lo que, la expansión proviene de Marruecos. En la contraparte, España cuenta con un 95% de vacunación contra esta enfermedad viral, por lo que, no hay un gran riesgo de manera general.