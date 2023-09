"Soy médico, y estos son los motivos por los que nunca debes depilarte los pelos de la nariz"

Decidir no depilarse zonas como las piernas, las axilas o el pubis es decisión de cada uno, pero cuando se trata de quitar los pelos del interior de la nariz, es mejor no tocarlos. Así de claro lo tienen los otorrinolaringólogos y los dermatólogos, quienes con frecuencia suelen advertir de que nunca se debe arrancar el vello de las fosas nasales por varias razones importantes, entre ellas infecciones de tipo grave.

Además, ponen de relieve la valiosa función que desempeñan para el organismo. "El objetivo principal de los pelos de la nariz es atrapar el polvo, el polen y otras partículas suspendidas en el aire para filtrarlo parcialmente", explica el doctor Michael Jacobs, dermatólogo y profesor asociado en la Universidad de Medicina de Weill Cornell (Nueva York), en el HuffPost.

En otras palabras, el vello actúa como una barrera física que impide que los alérgenos entren en las fosas nasales y puedan causar irritación o daños en el sistema respiratorio. Pero también nos alerta de posibles peligros. "Cuando algo toca los pelos de las fosas nasales, como un pequeño insecto u otros irritantes, se desencadena un estornudo reflejo, que es la forma que tiene el cuerpo de expulsar al intruso", explica el doctor Don Beasley, otorrinolaringólogo colegiado, para el mismo diario.

Además, los pelos de la nariz ayudan a mantener unos niveles óptimos de humedad en las fosas nasales. "Atrapan la humedad del aire exhalado, evitando que las fosas se sequen demasiado", prosigue Beasley. "Esta humedad ayuda a humidificar el aire que respiramos, haciéndolo más confortable para nuestro sistema respiratorio".

¿Cuáles son los riesgos de depilarse los pelos de la nariz?

A veces sobresalen y se ven: quitarse los pelos de la nariz puede resultar una opción tentadora para evitarlo. Sin embargo, las fosas nasales son una zona delicada, con numerosos vasos sanguíneos y membranas mucosas. Tanto si te lo haces tú mismo como si vas a un salón de belleza, arrancarte los pelos, especialmente con las manos sucias o sin mantener una higiene adecuada, puede aumentar el riesgo de infección, dando lugar a complicaciones como foliculitis o celulitis nasal.

Eliminar por completo los pelos de la nariz significa eliminar el sistema de filtración que es esencial para mantenerse sano y evitar infecciones como la vestibulitis nasal y abscesos nasales, según la doctora Nicole Aaronson, otorrinolaringóloga certificada. Las vestibulitis son infecciones bacterianas nasales que, aunque suelen ser fáciles de tratar, pueden causar complicaciones, como forúnculos, ampollas, enrojecimiento e hinchazón.

Mujer se toca nariz Freepik

"Aunque la depilación con cera no debilita necesariamente el sistema inmunitario, sí rompe la barrera cutánea al crear aberturas para que las bacterias penetren en los tejidos más profundos, creando así la posibilidad de infección", explica la doctora. En los casos más graves habrá que acudir a un médico de cabecera. Como se trata de una infección bacteriana, los tratamientos pueden incluir antibióticos tópicos, orales e intravenosos.

Además, añade que la cera demasiado caliente puede quemar la mucosa nasal, el tejido que recubre la cavidad nasal. Esto no solo irrita las membranas nasales y provoca dolor: la eliminación de la capa superior de la piel también puede crear pequeñas lesiones en la nariz y aumentar el riesgo de infección.

Por otra parte, los vellos encarnados también pueden ser un problema al depilarse la nariz. "Un vello encarnado se produce tras la depilación cuando el nuevo vello que se regenera a partir del folículo no puede atravesar la piel", explica Aaronson. "Como la depilación con cera arranca el vello de raíz, éste debe encontrar de nuevo la forma de salir a través de la piel".

Alternativas a la depilación del vello nasal

Con la depilación con cera descartada, cabe fijarse en la depilación de la nariz con pinzas. Pero los médicos también animan a no realizarla jamás. En el artículo del HuffPost, Aaronson explica que se debe evitar arrancarse los pelos de la nariz, porque ella misma ha tenido que realizar la incisión y el drenaje de abscesos nasales relacionados con el desplume de los pelos nasales.

Por eso, "no recomendaría este método de depilación para la nariz", zanja. Así, la única alternativa es recortar los pelos de la nariz con cuidado de no realizar cortes peligrosos, porque no duele y no hay que tirar de ellos. Aunque, por supuesto, la mejor alternativa es no tocarlos nunca, pues son un aliado natural del cuerpo para evitar enfermedades.