El CES se hace oír

Sonido de cine

De la mano de Samsung, Harman Kardon ha presentado en el CES el Citation MultibeamTM 700, la nueva barra de sonido compacta con una pantalla LCD en color. Discreta y elegante, cuenta con tecnología MultiBeamTM y siete drivers para conseguir un sonido más envolvente. Gracias al sistema WiSa, se puede unir a un subwoofer y ofrecer así una calidad de sonido propia de un cine, solo que sin la necesidad de usar cables y con una latencia extremadamente baja. Precio: Desde 600€

Publicidad

El que todo lo sabe

Entre los altavoces inteligentes, el Nest Mini, de Google, tiene una gran ventaja: es parte del universo Android y no solo sabe la información personal, sino nuestros contactos, gustos, viajes, compras, y así brinda un servicio mucho más personalizado. En lo que a sonido respecta, incluye bajos hasta el doble de potentes si se le compara con la primera generación, un tercer micrófono que ajusta el volumen al entorno y un microchip desarrollado por Google que procesa la información en el dispositivo, de modo que la privacidad es mucho mayor. Precio: 50€

Ábrete, sésamo

En el CES también se ha presentado la cerradura inteligente de Netatmo. Cuenta con una llave física que basta activar con la app móvil para que abra la puerta, lo que elimina la necesidad de copias. También es posible abrir y cerrar la puerta a través de la aplicación y configurar todas las llaves inteligentes que queramos compartir así como desactivar una perdida o robada con un solo toque. También puede enviar desde donde se encuentre una invitación al smartphone de los invitados para darles acceso al hogar. Está diseñada para resistir tanto ataques físicos como informáticos, y está equipada con un acelerómetro que detecta las vibraciones debidas a un posible intento de robo. También es posible acceder al historial de uso de la puerta desde la aplicación. Precio: entre 350 y 400€

Sonido de calidad

A la hora de hablar de oído, corazón e innovación, AudioTechnica constituye una garantía de calidad. En Las Vegas la casa japonesa ha presentado los ATH-ANC300BT, sus nuevos auriculares intraurales inalámbricos con cancelación de ruido. Incluyen la tecnología propia Quietpoint para eliminar el ruido ambiental: cada auricular contiene dos micrófonos que captan el ruido del entorno. Y un procesador digital reduce el sonido no deseado, lo que permite al usuario disfrutar sin distracciones. La autonomía de la batería es de 4,5 horas con la cancelación de ruido activada, más otras 13,5 que proporciona el estuche de carga compacto. Precio: 249€

Jugador profesional

Otro profesional del sonido que ha llegado al sector gaming. Se trata de la gama JBL Quantum, en particular del modelo One. Es compatible con PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Smartphone y Realidad Virtual. Incorpora micrófonos que pueden ser desmontables o abatibles, con tecnología de cancelación de eco. En lo que a confort respecta, cuenta con almohadillas de espuma o piel de primera calidad, lo que asegura que no haya ningún tipo de molestias si se usa por largos periodos. Precio: modelo One 249€