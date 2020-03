El rápido desarrollo del coronavirus en España, donde hasta ahora hay más de 500 infectados y 10 muertos, ha creado preocupación en la población que, en muchos casos están acudiendo a los centros de salud o a las urgencias de los hospitales, lo que está interfiriendo en el correcto funcionamiento de los mismos. El problema es que no hay información clara sobre cómo proceder en el caso de que una persona sienta síntomas similares a los del virus COVID-19 y por ello se están multiplicando exponencialmente las llamadas a 112 emergencias. Además, en lugar de centralizar las llamadas en un sólo número e informar debidamente, en cada comunidad autónoma se ha establecido un teléfono diferente y existe demasiada confusión. Por no hablar de Melilla y Extremadura, donde no hay teléfono de información y Sanidad insta a visitar dos páginas web -bastante poco intuitutivas, por cierto-, si usted sabe cómo hacerlo. Como lo leen.

Hace poco más de una semana, una vecina de Boadilla del Monte se acercó al centro de salud Condes de Barcelona porque había viajado a Italia hacía alrededor de dos semanas y la multinacional en la que trabajaba había enviado una circular para que todos los empleados que hubieran estado en zonas de riesgo, fueran al médico y se cogieran la baja de forma inmediata. Al llegar a la consulta, la médico de atención primaria entró casi en pánico. Se cubrió con una mascarilla y le instó a que “si tenia síntomas no volviera ni al centro de salud ni al hospital, que llamara al 112”. Por suerte, esta vecina de la localidad madrileña no desarrolló los síntomas, pero de haberlo hecho habría seguido las instrucciones de su médico de cabecera y hubiera llamado a emergencias. Pues bien, habría hecho mal porque la Comunidad de Madrid ha pedido que sólo se llame al 112 en caso de urgencia o emergencia y que para todo lo relacionado con el coronavirus, se ponga en contacto con el teléfono 900 102 112.

Recuerda. Si necesitas información o tienes dudas sobre #coronavirus, llama al teléfono 900 102 112. Solo llama al 112 en caso de urgencia o emergencia.#coronavirusEspaña #Coronavirusmadrid — SaludMadrid (@SaludMadrid) March 7, 2020

Tomar medidas de prevención es lo más importante. Imprime este cartel y colócalo en tu portal y lugar de trabajo.



Puedes descargarlo en este enlace: https://t.co/OUzt0gahx9#coronavirusEspaña #Coronavirusmadrid pic.twitter.com/gtgKJE3eJm — SaludMadrid (@SaludMadrid) March 7, 2020

Pero situaciones como la de esta madrileña se dan en toda España. Mientras desde Sanidad piden que no se haga uso de 112 para estos casos, en Asturias y Cantabria el 112 es el teléfono de referencia lo que habrá generado cierto desconcierto entre más de uno. En Cantabria también se puede llamar al 061, telefóno de referencia para Cataluña, Islas Baleares y Aragón. En el resto de comunidades hay que coger papel y bolígrafo para apuntar el número y dejarlo pegado en la nevera o junto al teléfono fijo: Andalucía (955 545 060), Castilla La Mancha (900 122 112, que sólo se diferencia del de Madrid en un número), Castilla y León (900 222 000), Ceuta (900 720 692), Comunidad Valenciana (900 300 355), Galicia (900 400 116), Canarias (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Murcia (900 121 212, también muy similar a Madrid o Castilla-La Mancha), Navarra (948 290 290) y País Vasco (900 20 30 50). En Melilla o Extremadura la situación es mucho más surrealista y para cualquier tema relacionado con el coronavirus tienen que comunicarlo a través de internet. En la de Extremadura figuran varios enlaces a documentos oficiales, pero no se ve cómo proceder. Es más, el único teléfono que se puede ver es uno para pedir cita previa. Sin embargo, la Junta de Extremadura informas en su página web que “las personas que noten síntomas de infección respiratoria, como tos o dolor de garganta, y que hayan viajado recientemente a una zona de riesgo deben quedarse en casa y llamar al 112”.

En el caso de la web de Melilla, es la del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y es una guía del hospital en la que no hay ninguna referencia directa al coronavirus.

Así que si tiene que viajar estos días por España y empieza a tener síntomas de coronavirus, ármese de paciencia para tratar de localizar y marcar el número correcto.