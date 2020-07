Polémica en la EBAU balear: “Los asistentes de voz son los nuevos guardias civiles al servicio del imperio español”

Una vez más el catalán, el adoctrinamiento independentista o la discriminación a alumnos que piden los exámenes en castellano se cuelan en los debates de la Selectividad. Mientras en Cataluña, la Generalitat sigue señalando a aquellos alumnos que solicitan las preguntas en castellano y lo incluye como “incidencia”, en Baleares denuncian adoctrinamiento. Un ejemplo de ello es el polémico examen de Lengua catalana de la Selectividad Balear.

En la OPCIÓN A: “Lee atentamente el texto y responde a las preguntas formuladas”, se ofrece un texto sobre los asistentes de voz en el que se critica que no esté disponible en catalán, hablan del castellano como la lengua del imperio y llaman a los asistentes de voz " nuevos guardias civiles: “Estamos hablando de un asistente que nos ayuda o distrae, no de un guardia civil. Pero de momento no funciona si no le hablas la lengua de un imperio”, se afirma literalmente en el texto que deben analizar los estudiantes.

“Examen de selectividad en Baleares, lengua catalana. ¡¡Atentos!!... ¡los asistentes de voz son los nuevos guardias civiles al servicio del imperio español! Dios... qué matraca, recién salidos del confinamiento y nada de nueva realidad, siempre con el mismo y casposo rollo”, ha escrito la asociación de profesores Plis Educación en su perfil oficial de Twitter.

En la misma línea se ha pronunciado la plataforma #MosMovem contra el #decreto sanitario, el adoctrinamiento escolar en catalán, y por la libertad lingüística. “Examen de Catalán de Selectividad: Países Catalanes, lengua del imperio... Toda la dialéctica independentista en un examen de Selectividad. Manipulación subliminal a los jóvenes” han escrito en redes sociales.

Asociaciones y profesores consideran además que “este texto no reúne ninguna condición para figurar en selectividad. No tiene calidad y es tendencioso e ideologizado”.

Las reacciones a este polémico examen no se han hecho esperar y twitter se ha inundado de mensajes en los que se denuncia el adoctrinamiento y la deriva independentista en Educación.