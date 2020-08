Simón pide a los “influencers” que ayuden al control de la epidemia

Ante el incremento progresivo de los contagios, que han vuelto a superar la barrera de los 3.000 casos en 24 horas, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido a los jóvenes que sean responsables a la hora de salir de fiesta para no contribuir al incremento de la trasmisión. Ahora que el principal foco de contagio está en el ocio nocturno, ha pedido a los “influencer” que sean conscientes del poder que ejercen entre los adolescentes y jóvenes para ayudar a que cumplan las medidas.

“Cada joven produce casos en personas mayores o vulnerables. Hemos detectado problemas con los temporeros, se ha trabajado muy duramente en las comunidades para solucionarlo. Los empresarios y los temporeros han hecho un esfuerzo muy grande, se ha conseguido controlar el impacto. El siguiente problema fue el ocio nocturno. Entiendo que la gente quiera ir de fiesta, pero hay maneras y maneras. Todos aquellos que tenemos capacidad de influir en la población creo que debemos concienciar a la gente de lo que hay que hacer, no de lo que no hay que hacer. No tengo mucha relación con las redes sociales, pero sé lo que es un ‘‘influencer'‘. Creo que hay muchos ‘‘influencers’' en España que pueden ayudar a controlar la epidemia”, ha afirmado Simón