El incendio de La Palma “no tiene llamas pero sí puntos calientes”

La isla de La Palma ha amanecido con mejor ánimo tras una noche dura y complicada por las fuertes rachas de viento. Los vecinos evacuados seguían con preocupación la evolución del fuego originado en el municipio de Garafía, al norte de la isla. Unos desde casas de familiares, otros desde el albergue instalado por Cruz Roja en el Polideportivo municipal. “Estamos un poco cansados por pasar una segunda noche fuera de casa y preocupados, pero bueno, esperando”, decía una de las evacuadas a los medios ubicados en la zona. A otra de ellas le llegaba la noticia de que su casa no se había quemado: “Contenta, es lo que me preocupaba, por no poder estar allí”.

A pesar de que la evolución del fuego tiene un pronóstico más favorable que el día anterior, el barrio de Santo Domingo al completo sigue confinado de forma preventiva. Unas 70 personas se encuentran en las instalaciones deportivas municipales. Y las más de 300 personas evacuadas siguen sin regresar a sus casas, y ese es el llamamiento que las autoridades hacen a los vecinos. Que no se acerquen a sus viviendas hasta que el peligro haya pasado. Algunos lo intentaron durante la noche.

Incendio en fase de ‘consolidación’

A pesar de las características propias de este fuego, calificado de “incendio topográfico” por la dificultad del terreno, no ha habido que lamentar daños personales. No se ha podido cuantificar aún las afectaciones a las casas, pero ya se reportan las primeras viviendas quemadas.

Aún así, en la primera rueda de prensa de este domingo los técnicos daban las primeras buenas noticias. El incendio se encuentra “en consolidación”. Un término que no quiere decir que el fuego esté ni controlado, ni estabilizado. Aún es pronto para llegar a eso, pero insistieron en que “evoluciona favorablemente”. El presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, lo resumía en que “no hay llamas, pero sí muchos puntos calientes que pueden reactivarse en cualquier momento”. Debido a la multitud de barrancos y laderas de la isla, se le ha denominado un ‘incendio de fuego roto’, donde no hay cabeza ni cola, sino varios puntos que en cualquier momento pueden reactivarse. De ahí su dificultad. De hecho, a última hora de la mañana se reavivaba uno de los focos en la zona de El Castillo.

Aún así, los técnicos siguen siendo optimistas y confían en que el incendio de Garafía no se convierta en un Gran Incendio Forestal, como sí ocurrió el pasado año en Gran Canaria.

El perímetro actual se mantiene en 16 kilómetros y hay 1.200 hectáreas afectadas, de las cuales casi 400 están quemadas. Se trata de una zona de pinares, matorral y de cultivos abandonados.

Durante la noche, las zonas de Llano Negro y Llanos Las Palomas fueron los puntos más complicados. “El perímetro lo tenemos cogido con pinzas y aún hay que consolidar la zona”, explicaba Jorge Parra, director de Emergencias del Gobierno canario.

El Observatorio del Roque de Los Muchachos, desalojado

La isla bonita ha visto en cuestión de horas un gran despliegue de medios aéreos y terrestres. Más de 400 personas luchando para contener el fuego. Brigadas forestales de todas las islas y de otros puntos del país, barcos que han sido derivados para trasladar a personal dispuesto a ayudar, presencia de las Unidades Militares de Emergencias y hasta 11 aeronaves descargando más de 100.000 litros de agua cada dos horas.

La mirada está puesta en las condiciones meteorológicas que siguen siendo adversas. Las islas están inmersas en una ola de calor, que si bien este lunes las temperaturas darán una tregua, se incrementarán a partir del miércoles.

Los evacuados siguen sin poder volver a sus casas, incluso los trabajadores del Observatorio astrofísico del Roque de Los Muchachos, por su cercanía con la zona. Solo mantienen un retén de protección alrededor de los telescopios.

Siguen cortadas cinco carreteras y las aeronaves con cámaras termográficas continúan identificando los puntos calientes.

La Gomera y Tenerife, conatos de incendios estabilizados

Durante la noche del sábado saltaban las alertas en otros puntos del archipiélago. Un conato de incendio en Las Creces, en el municipio de Valle Gran Rey, ponía el foco en una de las zonas protegidas: el Parque Nacional de Garajonay. Ese fuego quedó rápidamente contenido y solo afectó 1,5 hectáreas, pero motivó el desalojó preventivo de personas mayores y con problemas de movilidad de Las Hayas.

Durante la noche también varios conatos en la isla de Tenerife que no evolucionaron a más. Con estos casos, el presidente canario recordó que “toda Canarias está en alerta por riesgo de incendios forestales y altas temperaturas”.

El fuego, enemigo de las islas cada verano

Las intensas y duraderas olas de calor, el abandono de los cultivos y viviendas rurales, pero también la invasión del monte con la construcción de nuevas casas hace que los incendios, o los conatos de incendio, sean cada vez más complicados de atajar.

La mayoría de ellos están relacionados con la imprudencia. Pero, precisamente por eso, antes del inicio de la temporada de verano, las instituciones canarias realizan una importante labor de información, capacitación y mantenimiento. Proteger todo el monte es una tarea titánica e imposible. No habría personal ni maquinaria suficiente para proteger cada centímetro de ladera, barranco o vertiente de las islas. De hecho, la propia orografía es un obstáculo más. Pero la información siempre ayuda.

En el caso de Gran Canaria, el cabildo insular impartió un taller de emergencia para periodistas y alcaldes hace varias semanas. En ese taller se explicaban términos como ‘zona del hombre muerto’ (cuando la columna de humo está ya sobre las cabezas de los trabajadores), ‘incendio de interfase’ (con afectación a poblaciones urbanas) o cómo una ladera puede actuar como un acelerador de la velocidad para el fuego.

La concienciación ciudadana, la rapidez de las actuaciones y la prevención pueden ayudar a evitar desgracias mayores. El resto, queda sujeto a la suerte. A eso, y a la meteorología.

En las islas, por desgracia, se conocen bien. En La Palma, precisamente en el mismo punto donde se ha suscitado éste, hubo otro incendio en el año 2002. Le sucedieron otros en 2008, pero fue en 2016, también en agosto y al sur, el fuego se cobró la vida de un agente medioambiental y 1.800 vecinos tuvieron que ser desalojados. En esa ocasión, la imprudencia de un joven que quemó papel en el monte provocó el fuego.

Pero el recuerdo de las llamas y del paisaje ennegrecido está reciente. En la isla de Gran Canaria, justo hace un año, se produjo un Gran Incendio Forestal que afectó más de 12.000 hectáreas y obligó a evacuar a más de 10.000 personas. Una de las señas de identidad de los grancanarios y de gran valor ecológico ardía sin control: el Pinar de Tamadaba. El despliegue técnico en aquél momento, sobre todo áereo, fue uno de los más importantes realizados en España. Hoy esas zonas, se siguen reforestando, y ha empezado a asomar el color verde. Los técnicos alaban la gran fortaleza del emblema de la isla, el pino canario, cuya propia esencia ha servido de cortafuego en muchas ocasiones y tiene una gran capacidad de recuperación. En esta ocasión, el origen del incendio fue un cortocircuito de un poste eléctrico.