Las residencias públicas tienen más fallecidos que las privadas: el 7,3% de los residentes frente al 4,8%

Pese a que el 65% del total de fallecidos en nuestro país a consecuencia de la pandemia de coronavirus fueron usuarios de residencias de ancianos, todavía quedan centros que no han elaborado planes de contingencia para enfrentar esta segunda ola y evitar las drámaticas situaciones que se vivieron en los meses de marzo y abril y que llevaron al fallecimiento de más de 20.000 personas mayores.

Según el estudio del sindicato de enfermería Satse “Análisis de la situación en las residencias sociosanitarias”, elaborado durante un mes a partir de cuestionarios y visitas en 270 de estos centros de toda España, el 12,5 todavía no tiene preparados planes de respuesta para frenar el virus y el 80% lo ha diseñado recientemente. Solo el 7,5, lo tenían antes para situaciones similares a las vividass.

No obstante, a a pregunta “¿Después de lo ocurrido consideras preparado tu centro para una situación como la vivida”?, destaca que el 46,3% de las enfermeras entrevistadas opinó que no. “Tras la crisis inicial del Covid-19, a pesar de tener planes elaborados de respuesta, a juicio de nuestros informantes, casi la mitad de las residencias no están preparadas para una segunda ola”, concluye Satse.

Residentes fallecidos

Durante la crisis sanitaria fallecieron el 5,5% de los residentes de los centros sociosanitarios. No obstante, del total de la muestra, destaca que en mayor medida fueron los centros públicos los más afectados. En as residencias de titularidad pública fallecieron el 7,3% de los residentes y en las de titularidad privada el 4,8%.

Las residencias públicas también son las que presentan casi la totalidad de residentes con síntomas y sin test. Mientras que en ellas el 6,3% de los ancianos no se le han realizado pruebas pese a tener síntomas, en las privadas este porcentaje baja hasta el 0,5%.

Personal

A nivel global de los 272 centros analizados por Satse, 6 de cada 10 cuenta con un responsable de enfermería en el centro. Pero esto cambia dependiendo de la titularidad. Mientras que el 81% de las públicas cuenta con esta figura, solo la mitad de las privadas tienen contratado a este profesional.

Destaca también la falta de personal de enfermería en estos centros sociosanitarios y la carga de trabajo que tienen que asumir estos profesionales lo que repercute en la atención y cuidado de los usuarios. A nivel global, en el turno de mañana hay 46 residentes por cada enfermeda y en el de tarde 77. Los sábados, 65,6 por la mañana y 91 por la tarde. Y los domingos 70,7 por las mañanas y 91,9 por las tardes.