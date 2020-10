Esto es lo que ocurre si se moja una mascarilla

View this post on Instagram

¡Importante! Llega la lluvia a nuestras vidas y con ella nuevas recomendaciones que debemos tener en cuenta. Si las mascarillas se mojan o humedecen disminuye su eficacia y deberíamos cambiarlas para evitar correr riesgos innecesarios. Para estas cosas creo que el mejor ejemplo es pensar en la ropa interior: no compartimos mascarillas, las cambiamos cada día, y si se mojan: se cambian. Y por supuesto, las que se pueden lavar 🧼: se lavan correctamente segun sus características. deslizando os he dejado un vídeo donde os muestro lo que ocurre cuando la mascarilla se moja por ambos lados, y se rompe la tensión superficial, haciendo que la mascarilla deje de realizar su función. En este caso, debido a la humedad que se produce por la respiración junto a la lluvia (por la parte externa) estamos perdiendo la protección de la mascarilla. Espero que el video os sea útil para entender este concepto.🤗 ¡Feliz martes!