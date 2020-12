Sanidad sigue la estela de Madrid y permitirá reuniones de 10 personas en Navidad

El Ministerio de Sanidad volverá a aceptar con retraso otra recomendación de Madrid en esta pandemia. Se trata del aforo de las reuniones durante la Navidad. Finalmente, será de diez personas y no de seis, como pretendía en un principio el departamento que dirige Salvador Illa, quien, no obstante, intenta mantener confinamientos territoriales para impedir que la movilidad dispare los contagios de Covid-19. Estas serán algunas de las propuestas que el Ministerio y las comunidades negociarán hoy en el Pleno del Consejo Interterritorial, el máximo órgano de coordinación sanitaria autonómica.

Aunque el Ministerio de Sanidad se ha cuidado muy mucho de difundir un nuevo borrador con sus propuestas, no ha tenido reparos en filtrar algunas de ellas para intentar lograr un consenso tras el fiasco que cosechó su propuesta anterior en la reunión anterior. Como se recordará, en dicho documento Sanidad limitaba los encuentros navideños a un máximo de media docena de personas cuando participara en ellas algún no conviviente de la familia. El texto aconsejaba “limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia” de forma genérica, pero en caso de que hubiera algún miembro externo no conviviente habitual, las reuniones podrían ser de hasta un máximo de seis personas. Además de Madrid, se opuso también a ello Cataluña.

Los confinamientos perimetrales por los que apuesta el Gobierno contemplan excepciones, ya que podrían producirse por reagrupamiento familiar, pero no para ir a hoteles o casas rurales de una comunidad a otra. El ministro de sanidad ha pronosticado en el Senado unas Navidades diferentes, recordando que la movilidad y los contactos sociales se multiplican en estas fechas, y ambos son dos vectores de transmisión del virus que causa la Covid-19. El documento que fue rechazado la semana pasada por las autonomías el Ministerio pedía también evitar viajes no estrictamente necesarios, con atención a la normativa que rija en la autonomía de destino. También permitía el regreso de los estudiantes a sus domicilios, aunque pedía que limitaran las interacciones sociales los días anteriores al viajes y los movimientos al llegar a su lugar de destino. También abogaba por establecer el toque de queda de 1:00 a 6:00 en dos fechas muy señaladas: Nochebuena y Nochevieja.

Asimismo, el documento avalaba la celebración de las cabalgatas de Reyes, pero recomendaba alternativas que garantizasen las normas de higiene y prevención. “Un ejemplo serían las cabalgatas estáticas con ubicaciones en lugares donde se puede controlar el acceso o retransmisiones de eventos navideños por televisión”. Sanidad permitía celebrar asimismo la misa del Gallo, pero sin interferir las limitaciones horarias, por lo que los participantes debían retornar a sus domicilios antes de la 1:00 de la mañana. En las iglesias prohibía cantar además a los feligreses. En lo que respecta a la hostelería, el documento recomendaba seguir las normas de cada comunidad, con una distancia mínima de 1,5 metros entre los comensales, y desaconsejaba el tapeo.