Dos razones básicas llevan a muchos cazadores a no usar rifle en las monterías:

1. Por el siempre presente motivo económico . Actualmente existen rifles con gran tecnología, excelentes materiales y buena garantía a precios muy asequibles, pero aun así en nuestro país existen muchos cazadores modestos que no pueden permitirse la adquisición de una nueva arma para montear. Si además queremos acoplarle un visor, el precio de este complemento es incluso mayor que el del propio rifle haciéndose prohibitivo para muchos.

2. Por costumbre . Hay quien está tan hecho a su escopeta que no quiere saber nada sobre cazar con otra cosa que no sea su compañera de caza de toda la vida con la que tiene un encare perfecto. Da igual que el sistema de puntería de un rifle sea mejor o que su efecto supere al de una escopeta, para estos cazadores no existe mejor arma que la suya.

Aunque la práctica de la caza mayor con escopeta parezca una cosa del pasado actualmente se está volviendo a retomar esta práctica y en ciertas monterías donde incluso se obliga al uso de escopeta para la caza. Aun así, el rifle está omnipresente en las monterías españolas y el uso de la escopeta parece relegado a unos pocos nostálgicos o a esos verdaderos monteros de pantalón de pana y chaqueta raída.

La caza mayor con escopeta se puede decir que es más ética en cuanto que obliga al cazador a hacer tiros cercanos (no más de 50 metros de distancia) dejando así cumplir al animal en los puestos. Hoy en día con los rifles y sus buenos visores, así como unas buenas puntas se pueden abatir reses a distancias absurdas para una escopeta. Pero en ésos disparos lejanos no se experimenta la caza como en esos pequeños pasos donde se apuesta un escopetero y debe dejar cumplir a la res disfrutando de un lance más largo y cercano.

Otra ventaja de montear con escopeta es la de la seguridad que ofrece por su corto alcance. Cada año se producen accidentes en las monterías y no respetar las normas de seguridad hace que cualquiera pueda ser víctima de una bala perdida tirada desde kilómetros de distancia. No obstante, las balas de escopeta, aunque mucho más pesadas y de menor alcance también pueden rebotar o fragmentarse de modo que la seguridad a adoptar debe ser la misma que al portar un rifle.

El tiro a una res con escopeta es distinto a hacerlo con un rifle. La menor velocidad del proyectil (unos 400 m/s) hace que deba correrse la mano y anticipar la puntería por delante de la res a abatir. Al enfrentarse a un jabalí trotando a una distancia larga no es exagerado adelantarle el tiro hasta incluso un cuerpo. Debe apuntarse bien ya que las agrupaciones que una escopeta puede ofrecer a más de 30 metros son bastante pésimas. Por otro lado, la tecnología armera no solo avanza para los rifles y hoy en día podemos contar con escopetas realmente preparadas para la caza mayor. Así podemos encontrarnos básicamente tres tipos de escopetas:

Escopetas para caza mayor con cañones rayados : son las mejor preparadas para la caza mayor ya que poseen miras de rifles regulables con la posibilidad incluso de acoplar un visor y además el cañón está estriado proporcionando una buena precisión hasta los 100 metros.

Escopetas para caza mayor con cañones lisos : al llevar alza y punto regulables ofrecen una buena puntería, aunque su cañón siendo liso no permite usar balas subcalibradas al no poder estabilizarlas en el disparo.

Escopetas de caza menor : son con las que a priori se obtienen los peores resultados en cuanto a precisión al no disponer de miras regulables. No obstante, esto depende bastante de la escopeta usada. Hay escopetas de un solo cañón que ofrecen un agrupamiento aceptable a los 50 metros. Si los cañones disponen de chokes solo se pueden usar balas diseñadas para que pasen por esos cañones sin dañar el choke. Si se instala el choke cilíndrico (o la escopeta no tiene choque) podemos disparar sin peligro cualquier bala del mercado. Para disparar con chokes existe la posibilidad de disparar una bala subcalibrada.

No obstante, es mejor preguntar al armero qué tipo de bala puede disparar con la escopeta y con qué choke si no se quiere romper la escopeta o tener un serio accidente en el momento del disparo.

En conclusión, el uso de la escopeta en una montería era muy corriente hace unas décadas y hoy en día ha dejado al rifle su lugar. Pero es inmejorable el lance cercano que ofrece la escopeta donde el cazador debe dejar cumplir la res hasta el puesto y además a cortas distancias las escopetas son tan efectivas como el mejor rifle pudiendo abatir grandes ejemplares como el de la foto que encabeza este artículo.