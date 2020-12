Netflix ‘ficha’ al Papa Francisco

El Papa Francisco se planta ante el objetivo de Netflix. Y lo hará para vertebrar una serie documental sobre los mayores que se estrenará en 2021. Serán cuatro capítulos en los que se busca trasladar al formato audiovisual el libro “La sabiduría de los años” (Grupo Loyola), publicado en 2018, y que recoge varias entrevistas realizadas a ancianos en 30 países diferentes. El jesuita y director de “La Civiltà Cattolica”, Antonio Spadaro puso en marcha esta obra -en la que participaron entre otros Martin Scorsese, el padre Ángel y el ex futbolista Jesús Landáburu-, que ahora tendrá su réplica audiovisual.

Así, si en el libro, Francisco escribía el prólogo, el documental incluirá una entrevista con el Pontífice argentino que se diseminará por los diferentes episodios como hilo conductor. Tal y como ha confirmado el grupo Loyola Press, perteneciente a los jesuitas, el Papa tendrá un lugar “destacado” en tanto que reflexionará sobre las historias contadas por los mayores “además de ofrecer su propio comentario sobre temas como el amor, la lucha, el trabajo y los sueños”.

La serie recogerá la historia personal de diferentes ancianos contados de la mano de la generación ‘millennial’. O dicho de otro modo, hombres y mujeres de más de 70 años compartirán su ser y hacer con jóvenes cineastas de menos de 30 años de su país de origen.

Netflix ha sabido dar en el clavo con uno de los puntos sensibles del Papa, el diálogo intergeneracional y la puesta en valor de la sabiduría de los mayores. De hecho, entre las estampitas que reparte a quienes acuden en audiencia a la Casa de Santa Marta, se encuentra la imagen de una abuela que llevaba en sus brazos a su nieto bebé. Se trata de una anciana rumana a la que conoció durante su viaje a Rumanía en 2019. En el encabezamiento de la tarjeta, el Papa incluye un mensaje: “Esto es lo que ha de suceder después: Yo derramaré mi Espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones (Gl 3,1)”.

De hecho, en el prólogo de “La sabiduría del tiempo”, Francisco apunta que “debemos despertar el sentido civil de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, capaz de hacer que los ancianos se sientan parte viva de su comunidad”. “Las palabras de los abuelos tienen algo especial para los jóvenes”, subraya Francisco en el libro, convencido de que “solo si nuestros abuelos tienen el coraje de soñar y nuestros jóvenes profetizan grandes cosas, nuestra sociedad irá adelante”.

La serie, estará dirigida por la directora italiana Simona Ercolani y producida por Stand By Me, socio de Asacha Media Group. No será la primera vez que Netflix se deja seducir por el tirón mediático de Jorge Mario Bergoglio, puesto que cuenta entre su oferta la película “Los dos papas”, que narra en clave de ficción la relación entre Francisco y Benedicto XVI.