Las predicciones de los meteorólogos de Antena 3 y laSexta sobre Filomena

ROBERTO BRASERO. Antena 3 Noticias.

- Almeida dijo que no pudo prever mucho porque las previsiones decían que iba a caer 20 centímetros de nieve y luego fueron 50. ¿De verdad que fue imposible de prever?

- Había previsiones que apuntaban por encima de hasta los 40 cm. Nosotros lo contamos, pero incluso con los 20 cm que decía el aviso de nivel rojo los problemas habrían sido muy similares.

-¿Cuántas probabilidades hay de que algo así se repita?

- Pocas. Se tienen que dar muchos factores juntos, como ha ocurrido, pero eso no quita que esos ingredientes vuelvan a darse de nuevo el mes que viene o el año que viene…

-¿Cuáles son las peores consecuencias que nos esperan?

- La nieve que va a seguir congelada hasta la semana que viene y los que se deriven de esa nieve convertida en hielo, en especial afectará a la accesibilidad.

- Hemos visto, incluso vivido escenas impresionantes pero, ¿a qué tenemos que estar atentos ahora?

-¿Cuántos días se calculan para recuperar la normalidad?

- El viernes las temperaturas subirán ligeramente y ya pondremos fin a esta ola de frío. Sin embargo, el frío, aunque no tanto, aún va a seguir. Y, por tanto, también la nieve que no se haya retirado; así que es posible que en algunos puntos todavía siga coleando la semana que viene, aunque poco a poco se debería ir recuperando la normalidad

-¿Hacen poco caso los políticos a los meteorólogos?

- Seguramente hacen caso. Habría que ver cómo gestionan los recursos que tienen y cuántos son esos recursos…

-¿Tiene que ver o no el cambio climático?, ¿por qué hacía tantísimo tiempo que no había una nevada así en Madrid?

- Podría tener que ver con lo que se conoce como calentamiento subido estratosférico. En la atmosfera y el clima todo está relacionado

-¿Cómo es posible que ahora en Grecia se estén bañando?

- ¡Y en Galicia y en Santander! En Grecia, en tres días estará nevando

-¿Con cuánto tiempo se puede prever un hecho así?

- Desde finales del año pasado ya veíamos que algo gordo venía pero hasta el mismo viernes por la mañana no se pusieron los avisos de nivel rojo. Cuanto más te acercas al fenómeno previsto, más conocerás sobre él y más fiable será el pronóstico

-Han ocurrido cosas como decretarse el nivel rojo de alerta por primera vez en el centro de España.

- Desde que en 2007 empezó el sistema de alertas, no.

-Como profesional, ¿qué índices hacían prever una situación tan complicada?

- La coincidencia de todos los modelos de previsión que consultamos y que iban apuntado en la misma dirección.

-¿La realidad ha superado la previsión?

- Suele suceder…

-¿Con una buena previsión se pueden paliar las consecuencias?

- Yo diría que mejorando la previsión y haciendo más caso a las previsiones… Una cosa irá unida a la otra.

-¿Debería ser obligatorio llevar cadenas en los coches, como los son los triángulos de emergencias?

- No.

-¿Es catastrófica la situación de ciudades como Madrid?

- Depende de la definición de catástrofe en la que estés pensando. Creo que hay una oficial, que incluye la manera de acceder a ayudas, etc. pero aún no me he podido detener a conocer sus detalles.

- ¿Cómo se debía acondicionar las ciudades para climatologías extremas?

- La clave es tener mayor margen de maniobra para actuar. Y eso solo se puede conseguir aumentando la fiabilidad de las previsiones con más antelación. Y, a su vez, eso se consigue invirtiendo más en ciencia y apostando en este caso por la meteorología.

HIMAR GONZÁLEZ. Noticias Fin de Semana de Antena 3.

- Almeida dijo que no pudo prever mucho porque las previsiones decían que iban a caer 20 centímetros de nieve y luego fueron 50. ¿De verdad que fue imposible de prever?

- El que una situación sea caótica o no dependerá mucho de cómo se gestione o planifique todo con antelación. En este caso, los meteorólogos llevábamos ya avisando desde hacía casi una semana de lo que podía ocurrir. Y cuando aún faltaban un par de días, la probabilidad de que ocurriera era muy alta. Y un día antes, muy acertadamente, la Aemet activó un nivel rojo histórico, para comunidades y capitales como Madrid, y Castilla-La Mancha, lo que significa RIESGO EXTREMO para la población. Madrid, tal vez, no está preparada para nevadas de esta magnitud (recordemos el caos que ha sucedido en la ciudad con nevadas mucho menos significativas), pero sí se podrían haber evitado situaciones de riesgo si se hubieran tomado con antelación las decisiones oportunas para un temporal de invierno histórico y extraordinario como el que hemos vivido, y si se hubieran planificado con tiempo ciertos aspectos vitales para proteger, en todos los niveles, a los ciudadanos.

-¿Cuántas probabilidades hay de que algo así se repita?

- La atmósfera es un sistema caótico. Lo que significa que no se puede prever a largo plazo lo que puede ocurrir. En situaciones como la vivida, en la que se han dado una serie de circunstancias atmosféricas casi coincidentes para que tuviera lugar la gran nevada, no podemos dar probabilidades de que vuelva a suceder en un corto periodo de tiempo. Esta, ha podido ser, en algunos casos, la nevada más potente de todo un siglo, superando a la de hace 50 años. Pero nunca se debe subestimar el poder de la naturaleza. Es una situación excepcional. Sí. Pero ha ocurrido, y puede que no hiciera falta esperar de nuevo 50 o 100 años para volver a vivir algo así. El ‘tiempo’ lo dirá.

-¿Cuáles son las peores consecuencias que nos esperan?

- Ya hoy comenzamos a notarlas con esa formación de placas de hielo que empiezan a aparecer en carreteras y aceras. Y lo peor está por llegar. Estamos inmersos en una dura ola de frío que, posiblemente, deje valores récords de las temperaturas más bajas jamás registradas. AEMET ha activado, también por primera vez desde que existe el sistema de Avisos, el nivel rojo en zonas de las dos Castillas y naranja en zonas de Madrid por valores que, en la capital, pueden alcanzar los diez grados bajo cero durante la noche y en el arranque del día de mañana martes. Por lo que toda esa nieve seguirá compactándose y formando peligrosas placas de hielo.

- Hemos visto, incluso vivido escenas impresionantes, pero ¿a qué tenemos que estar atentos ahora?

- Sin duda al intenso frío de récord en muchos puntos del interior peninsular, y a las peligrosas placas de hielo que continúen formándose en aceras y carreteras en las zonas donde, precisamente, más ha nevado.

-¿Cuántos días se calculan para recuperar la normalidad?

- Al menos hasta el próximo viernes, cuando ya las temperaturas consigan ir remontando, y demos por finalizada a esta intensa ola de frío que también será histórica. Aunque lo ideal sería que se pudiera retirar la mayor cantidad posible de esa nieve ya helada que tenemos aún en la mayoría de las zonas.

-¿Hacen poco caso los políticos a los meteorólogos?

- Bueno, eso tal vez sería mejor preguntárselo a ellos... Yo creo que se juntan dos factores incompatibles con la situación vivida este fin de semana: por un lado, el no querer aceptar lo que podía pasar, y por otro, el no querer alarmar a la ciudadanía. Con un nivel rojo activado por RIESGO EXTREMO por nevadas, sí se debe tener a la población alarmada y protegida con antelación.

-¿Tiene que ver o no el cambio climático? ¿Por qué hacía tantísimo tiempo que no había una nevada así en Madrid?

- Porque la situación geográfica y altitud de Madrid no son propicias para que se den nevadas con frecuencia de esta magnitud. Sí es normal que nieve durante los meses de invierno, pero nevadas débiles. La Sierra de Guadarrama es la que generalmente retiene las más copiosas, ya no sólo por su altitud, sino porque generalmente los temporales de invierno llegan desde el norte. Para que ocurran nevadas históricas como la vivida en la capital, la situación ha de venir desde el sureste-este, con borrascas que transcurran por este pasillo sur-sureste, inyectando aire marítimo desde el Mediterráneo, asegurando el aporte de humedad continuo sin ninguna barrera montañosa, como puede ser la Sierra, que obstaculice la entrada. Y luego, claro está, el que una masa de aire lo suficientemente frío instalada sobre la península termine de provocar el que la precipitación sea en forma de nieve en cotas bajas.

Y no, esta Gran Nevada no tiene que ver con el cambio climático. Son circunstancias aisladas y extraordinarias con un tiempo de retorno que, en este caso, es de una vez cada 50 o 100 años. Lo que sí está ligado al cambio climático es el que exista una tendencia a que cada vez se observen menos episodios de nevadas usuales en Madrid, precisamente debido al calentamiento global, con inviernos menos fríos.

-¿Con cuánto tiempo se puede prever un hecho así?

- En este caso, desde hacía casi una semana, los modelos numéricos ya mostraban una tendencia a que ocurriría un suceso de nevadas intensas en el centro peninsular. Y unos cinco días antes comenzaba casi a confirmar la

- Como profesional, ¿qué índices hacían prever una situación tan complicada?

- Teníamos los ingredientes perfectos: una borrasca que circularía desde Canarias hasta el sur-este del país, una inyección persistente de vientos marítimos desde el sureste procedentes del Mediterráneo aportando humedad continuada, y el choque de esta masa de aire relativamente cálida con otra muy fría y seca que teníamos instalada sobre la península, asegurando así precipitaciones constantes e ininterrumpidas en forma de nieve y en cotas bajas.

-¿La realidad ha superado la previsión?

- En este caso, no creo que haya sido así. Los modelos meteorológicos ya avisaban de la excepcionalidad del episodio que podía venirse encima desde unos cuantos días antes. Y a medida que se acercaba la fecha, se iba reafirmando en la mayoría de modelos numéricos lo que estaba por suceder. Y así lo íbamos contando los profesionales también.

-¿Con una buena previsión se pueden paliar las consecuencias?

- La previsión, en este caso, ha sido excelente. Por lo que paliar o no las consecuencias no ha sido por falta de una previsión certera, sino, posiblemente, consecuencia de una planificación institucional tardía.

-¿Es catastrófica la situación de ciudades como Madrid?

- Creo que todos podemos afirmar que lo hemos vivido a lo largo de este fin de semana. No sólo la situación es catastrófica, sino peligrosa.

ISABEL ZUBIAURRE. laSexta.

- Almeida dijo que no pudo prever mucho porque las previsiones decían que iba a caer 20 centímetros de nieve y luego fueron 50. ¿De verdad que fue imposible de prever?

- Las previsiones, siguiendo uno de los mejores modelos meteorológicos daba de forma determinista, 48 horas antes, más de 50 cm de nieve. Pero, la meteorología está sometida al caos, no es una ciencia exacta, y las previsiones deben darse con una incertidumbre. Por ello, también es muy útil obtener una previsión para distintos escenarios, desde el más favorable al más catastrófico. En imágenes de previsiones veíamos resultados que ya se obtenían el 5 de enero. Podía observarse que en el mejor de los escenarios no caería nada y en el peor, hasta 66,5 l/m2; de promedio, aproximadamente 30 l/m2. Sabiendo que la nieve es eficiente, 1 l/m2 equivale a 1 cm, en ocasiones hay estudios que incluso apunta a una equivalencia 1 l/m2 – 1,3 cm. Teniendo esto en cuenta, esos 30 l/m2 terminarían siendo entre 30 cm y 39 cm de nieve. En el peor de los escenarios, entre 66,5 cm y 86,45 cm de nieve. Es importante, por tanto, empezar a manejar estos rangos para tomar las medidas adecuadas.

Por otro lado, los avisos de Aemet avisaban de nevadas de MÁS de 20 cm en 24 h. Estos avisos saltan a partir de un cierto umbral, un umbral límite, sea el aviso que sea. Por ejemplo, para los avisos de altas temperaturas el aviso rojo en Madrid es de 42 ºC; si un 11 de agosto hay aviso rojo por altas temperaturas y registramos 45 ºC, todo correcto, nadie se queja ni dice que la previsión no era buena. Pero claro, es importante saber interpretar los avisos.

-¿Cuántas probabilidades hay de que algo así se repita?

- Es difícil de determinar con exactitud y deberá hacerse un estudio más riguroso más adelante. Según apuntan los estudios referentes al cambio climático, si este episodio termina estando asociado a él, ocurrirían cada vez con más frecuencia.

-¿Cuáles son las peores consecuencias que nos esperan?

- Lo peor es no estar preparado, ha quedado claro. Por lo que lo peor que podría pasar es no estarlo. Para prevenir hay que confiar en la ciencia, por lo que lo peor que podría pasar es no apostar por la investigación. La ciencia nos ha demostrado, en este caso la relativa a la atmósfera, que es capaz de prever el futuro. Eso es ORO. ¿Cuántos empresarios millonarios pagarían por una bola de cristal? Nosotros la tenemos con los modelos meteorológicos y climáticos y no les damos la importancia que deberíamos. Hemos necesitado una pandemia para valorar más la investigación médica, quede luego en lo que quede; a ver si Filomena nos ayuda a valorar y a comprender la meteorología.

-Hemos visto, incluso vivido escenas impresionantes pero, ¿a qué tenemos que estar atentos ahora?

- A los eventos extremos. Periodos de largas sequías seguidos de inundaciones, de más olas de calor y quizás, de más olas de frío.

-¿Cuántos días se calculan para recuperar la normalidad?

- Depende de los trabajos de limpieza. Los modelos meteorológicos desconocen los planes de los ayuntamientos o de las comunidades, por lo que eso no lo puede decir la ciencia. Si viviéramos en el siglo XV, quizás hasta dos semanas. En el actual, espero que menos de una semana.

-¿Hacen poco caso los políticos a los meteorólogos?

- Creo que el problema no es completamente de los políticos, sino de los asesores que los rodean. Un político no puede saber todo, tampoco creo que sea necesario, para eso están los asesores. En mi opinión, deberían incluir asesores especializados exclusivamente en meteorología, con su carrera científica y con capacidades de comunicación. Puntualizo carrera científica porque parece que ahora cualquiera puede opinar, cualquiera se llama divulgador hoy día y, en ocasiones, me parece una falta de respeto. Un científico vale no solo por sus conocimientos sino por lo que ha sufrido para llegar a ellos. Sabe lo que cuesta que te acepten un artículo en una revista de prestigio, saben que no todo vale y se hacen preguntas. Como consecuencia investigan con conocimiento, van al fondo de la cuestión y saben qué información valorar o no. No obstante, es importante también saber comunicar, si alguien sabe mucho pero no habla en cristiano no se entiende.

-¿Tiene que ver o no el cambio climático? ¿Por qué hacía tantísimo tiempo que no había una nevada así en Madrid?

- Debe estudiarse. Podría ser. Por otro lado, yo creo que no podemos comparar una nevada en el siglo XXI con una de los setenta. Quizás los centímetros de nieve no valgan ya a día de hoy, quizás ya sea más importante hablar de gente atrapada en vehículos con horas de tensión, dispositivos empleados, millones de euros… En los setenta, ni la densidad poblacional era la misma, ni había los edificios que había… Los edificios ocupan un volumen. Quizás, esta situación hace 60 años no hubiese dejado tanto espesor ni tanto caos.

-¿Cómo es posible que ahora en Grecia se estén bañando?

- Cuando hay fenómenos extremos, mientras tú te congelas, no muy lejos, se asan. He ahí los extremos. La energía no se crea ni se destruye, recordemos; para que exista dicho equilibrio, si uno tiene récords de frío, otro, de calor. Si alguien se hace muy rico, otro, muy pobre.

-¿Con cuánto tiempo se puede prever un hecho así?

- Décadas. En los 90 se hacían previsiones de que ocurría ahora y lo han clavado. Insisto en la bola de cristal que tenemos delante de nuestras narices y no valoramos.

-¿La realidad ha superado la previsión?

- En general, la realidad ha igualado la previsión; puntualmente quizás se haya superado en algunos sitios y minimizado en otros. 25 cm de nieve de previsión son para una ciudad plana, desértica; 25 cm de nieve en una ciudad con una densidad poblacional de 5.000 habitantes por km2 siempre va a ser mucho más. Es una cuestión de volúmenes, que pregunten a Arquímedes. Pero claro, esto se desconoce porque falta conocimiento y comunicación, una vez más.

-¿Con una buena previsión se pueden paliar las consecuencias?

- Claro, pero, con una buena previsión de … ¡medios! Es decir, dispositivos, obligaciones para la población, etc. La atmósfera avisó pero quien debía no la entendió. También es muy importante una buena comunicación y aquí los medios deben ayudar. Espero que esto también haga reflexionar a los directores de los medios sobre qué formación deben tener sus comunicadores meteorológicos. Ya no vale ser guapo, hay que saber de lo que hablas.

-¿Debería ser obligatorio llevar cadenas en los coches, como los son los triángulos de emergencias?

- No lo creo. Igual que no es obligatorio llevar agua en olas de calor. Lo que sí creo que debería ser obligatorio es quedarse en casa cuando se prevea algo así, serán horas, solo horas. Perdemos tropecientas mirando Instagram, ¿qué más da estar en casa una tarde de viernes?

-¿Es catastrófica la situación de ciudades como Madrid?

- Sin duda. Cementerios de árboles, daños personales, gente al riesgo de la muerte porque no recibían su diálisis, bomberos que se juegan la vida, maquinistas de quitanieves que también, conductores de autobuses tirados en la calle, traumatismos, el estrés de cientos de personas atrapadas…

- ¿Cómo se debía acondicionar las ciudades para climatologías extremas?

- Escuchando a expertos. Por cierto, episodios extremos, climatologías extremas es erróneo; climatología… otro término que se sigue usando mal.