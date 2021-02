La advertencia de Margarita del Val sobre la duración de la pandemia: “Tendremos que seguir contando oleadas»

Margarita del Val, viróloga del CSIC y una de las mayores expertas de España en epidemiología, advierte de que “nos quedan varios meses y todavía tendremos que seguir contando oleadas, que en verano serán más bien oleajes”. “Estamos ahora en el peor momento del invierno y es cuando más fácil nos podemos transmitir el virus: estamos en interiores y el 85 o 90% de la población española no tiene inmunidad”.

Así lo manifestó este martes por la noche en el programa La Brújula de Onda Cero, en el que la viróloga predijo que la inmunidad colectiva contra el coronavirus se alcanzará cuando las vacunas protejan tanto de de los síntomas de la enfermedad como de la transmisión del virus.

“La inmunidad colectiva la tendremos cuando las vacunas protejan colectivamente, es decir que protejan al vacunado pero también a las personas no vacunadas porque los vacunados no les puedan transmitir el virus. Puede haber un montón de portadores asintomáticos vacunados que sí contagien a los no vacunados”, indicó la viróloga.

De momento, indicó, “está por ver si las vacunas actuales son capaces de frenar los contagios o si hay que esperar a la siguiente generación”, así que “las personas vacunadas tienen que seguir protegiéndose y siguiendo las normas de seguridad para proteger a los demás”.

“El principal logro es que tengamos no una, sino varias vacunas eficaces y muy seguras. Es de las mejores vacunas de la historia con cualquier coronavirus”, dijo la experta. Por ello, pidió “paciencia” y señaló que “hay que analizar qué ocurre con las vacunas”.

Margarita del Val también pidió tranquilidad respecto a las nuevas variantes que están surgiendo: “Las variantes están apareciendo constantemente. Nos estamos obsesionando con el tema de que una nueva cepa sea resistente a una vacuna. Es algo que solo sabremos con el tiempo por lo que no hay que agobiarse como personas normales, los virólogos lo estudiaremos”.

Preguntada por el principal logro tras un año de pandemia, la científica reconoce que no esperaba tener una vacuna tan buena en tan poco tiempo: “Tenemos mucha suerte con estas vacunas tan buenas, si protegiesen la transmisión serían de matrícula. El problema es que hay unos pocos que no están siendo responsables y no les estamos convenciendo para que lo sean”.

Asimismo, la viróloga se mojó sobre cómo puede evolucionar el virus los próximos años. “Con el tiempo se verá, dentro de un par de años, si la Covid-19 se convierte “en una gripe o en un catarro”, concluyó.