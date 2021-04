Poco a poco, a medida que avanza la vacunación contra la covid-19, parece que vemos la luz al final del túnel. Todos miramos al verano con esperanza, deseando que haya más movilidad, menos restricciones y menos contagios. No obstante, aún es pronto para aventurarse a recuperar la vida que teníamos antes de la pandemia, ya que no hay una inmunidad de rebaño en España, por lo tanto hay que seguir respetando las medidas de seguridad frente al coronavirus.

El estado de alarma se mantendrá hasta el próximo 9 de mayo, por lo tanto durante el puente de mayo, la mayoría de comunidades autónomas mantendrán sus restricciones, confinamientos perimetrales y toques de queda:

Andalucía

Andalucía mantendrá el cierre perimetral de su comunidad durante el puente de mayo, pero permitirá la movilidad interprovincial. De este modo, se permitirá la movilidad dentro de la comunidad, a excepción de un total de 94 municipios con cierre perimetral, 20 de ellos además con suspensión de toda actividad no esencial, por superar la tasa de 500 y de 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además, se mantiene el toque de queda entre las 23:00 hasta las 6:00 horas. Las reuniones están limitadas a seis personas al aire libre y cuatro en interiores.

Aragón

Aragón mantiene el cierre perimetral hasta el próximo 9 de mayo, aunque se permite la movilidad entre provincias, a excepción de las localidades de Tarazona, Fraga y la comarca de La Litera, que están confinadas perimetralmente. El toque de queda está estipulado de 23:00 horas a 06:00 horas. Las reuniones se limitan a seis personas al aire libre y cuatro en interiores

Asturias

Esta comunidad autónoma mantiene su cierre perimetral hasta el próximo 9 de mayo. Tan solo estará confinado el concejo de Llanes en el puente de mayo. El toque de queda continua vigente entre las 23:00 horas y las 06:00 horas. Las reuniones sociales están limitadas a convivientes y en espacios abiertos es de un máximo de cuatro personas.

Baleares

El archipiélago no está cerrada perimetralmente y permite la movilidad entre islas, pero exige una PCR negativa a todo aquel que llegue hasta cualquier parte de su territorio. El toque de queda está fijado entre las 23:00 horas y las 06:00 horas. En las reuniones sociales, se mantiene un límite máximo de 6 personas, igual que en domicilios.

Canarias

Canarias tampoco aplica un confinamiento perimetral a su territorio, pero pide una PCR negativa al llegar al archipiélago. Se permite la movilidad entre islas., menos en Gran Canaria y Tenerife, donde se aplica el nivel 3 de alerta. El toque de queda está fijado de la siguiente forma: entre las 00:00 horas y las 06:00 horas en La Palma y La Gomera; entre las 23:00 horas y las 06:00 horas, en el resto de islas. La limitación de los grupos sociales, es de un máximo 10 personas en La Palma y La Gomera y de un máximo 6, salvo convivientes, en el resto de islas.

Cantabria

El cierre perimetral se mantendrá hasta que termine el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Las restricciones a la hostelería son ahora más severas, con reducción de aforos y cierre de los interiores. En las terrazas no se puede superar el 75% de aforo y los grupos deben ser, como máximo de 6 personas. El aforo en el comercio es de un tercio, mientras que para los lugares culturales, como museos, bibliotecas o el cine, es del 50%. En Cantabria el toque de queda comienza a las 23 horas, finaliza a las 6 horas y no se permiten reuniones de más de 4 personas.

Castilla y León

Castilla y León mantiene el cierre perimetral hasta que termine el estado de alarma. Además, 31 municipios tienen restricciones más severas, con el interior de la hostelería y los locales cerrados hasta el 3 de mayo. Entre las localidades afectadas se encuentran todas las capitales de provincia, excepto León, Zamora y Ávila. En este caso, el toque de queda es desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas. El máximo permitido para las reuniones es de cuatro personas y se permite la movilidad entre provincias.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha también mantiene cerradas sus fronteras con otras comunidades autónomas. Sin embargo, entre provincias si se permite la movilidad. El toque de queda es entre las 00:00 horas y las 06:00 horas. Las reuniones sociales no pueden superar el máximo de 6 personas.

Cataluña

Cataluña mantiene el cierre perimetral hasta el 9 de mayo y, desde el próximo lunes 3 de mayo, permitirá la movilidad en toda la comunidad al finalizar los confinamientos comarcales. A partir de esta fecha, los bares y restaurantes en el interior de centros comerciales podrán abrir desde las 7:30 horas hasta las 17:00 horas. El aforo en comercios será del 30%, mientras que en actividades deportivas y religiosas pasará al 50%. En Cataluña el toque de queda es desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.

Ceuta

Ceuta mantiene el cierre perimetral y todas las restricciones de reuniones y aforo. Se permiten grupos de máximo cuatro personas no convivientes, los espacios públicos no puede admitir más de un tercio del aforo y en los lugares de culto solo puede entrar hasta 75 personas. No obstante, modifica su toque de queda, que pasa a ser desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas.

Comunidad de Madrid

Madrid es de las pocas comunidades sin cierre perimetral para este puente de mayo. La región mantiene confinadas, al menos, 16 zonas básicas de salud y 3 localidades durante el puente de mayo. El toque de queda va desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas y están prohibidas las reuniones de no convivientes en domicilios. La hostelería solo permite seis comensales por mesa en el caso de las terrazas y cuatro si se consume en el interior.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana, como la mayoría de las regiones, mantiene el cierre perimetral, pero permite la movilidad interior. En el caso de la hostelería y el comercio, a partir del lunes su horario se verá ampliado hasta las 22 horas, cuando comienza el toque de queda. El aforo en el interior de los locales es del 30%, mientras que las actividades culturales podrán permitir la entrada al 75% de su capacidad.

Extremadura

Extremadura sigue con el cierre perimetral hasta el 9 de mayo. Además, las localidades de Malpartida de Plasencia, Arroyo de la Luz (Cáceres), Fuentes de León y Bodonal de la Sierra (Badajoz) están confinadas hasta el miércoles 5 de mayo. No se permiten reuniones de más de cuatro personas en espacios cerrados y de seis en el exterior. El toque de queda va desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas.

Galicia

Galicia está cerrada perimetralmente, pero es posible desplazarse por las diferentes provincias, salvo en las localidades de O Grove (Pontevedra), A Pobra (A Coruña), Carballeda y Cualedro (Ourense) por su elevada incidencia. El toque de queda es entre las 23:00 horas y las 06:00 horas.

La Rioja

La Rioja también pertenece al grupo de comunidades autónomas con cierre perimetral. Por lo general, el aforo en la hostelería y el comercio es del 30% (del 75% en las terrazas), excepto en algunas localidades con mayor incidencia del virus. El toque de queda se extiende desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas y el límite de personas no convivientes en las reuniones es de seis.

Murcia

La Región de Murcia se encuentra cerrada perimetralmente. Solo un municipio, Puerto Lumbreras, está confinado por su alta incidencia. En esta comunidad, el toque de queda es entre las 23:00 horas y las 06:00 horas y no se permite más de seis personas en las reuniones sociales (cuatro si se celebran en espacios cerrados).

Navarra

Navarra no permite la entrada y salida de personas de sus límites regionales sin causa justificada. También se restringe la movilidad en las localidades de Arbizu, Arguedas, Cadreita, Etxarri Arantz, Lodosa, Milagro y Villafranca. El toque de queda va desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas.

Melilla

Melilla mantiene hasta el 9 de mayo el cierre perimetral y el toque de queda entre las 22:00 horas y las 05:00 horas. No se permiten las reuniones sociales de más de 4 personas y están prohibidas si se trata de reuniones en domicilios entre no convivientes.

País Vasco

País Vasco seguirá cerrada perimetralmente hasta el final del estado de alarma, pero se permite la movilidad entre los municipios de una misma provincia. Hasta 65 localidades tienen restricciones más severas que limitan la entrada y salida de sus ciudadanos. El toque de queda en esta comunidades es etre las 22:00 horas y las 06:00 horas. No se permiten las reuniones de más de cuatro personas.