La Guardia Civil entra en el campamento hippie de la ‘Familia Arcoiris’ y ellos intentan abrazarles

La Guardia Civil ha intervenido en el campamento hippie de la ‘Familia Arcoirirs’ ubicado en el valle del Portilla, en La Rioja, a unos cinco kilómetros al suroeste de la localidad riojana de Viniegra de Abajo y a tres kilómetros de la frontera con Castilla y León.

Desde hace semanas, en torno a 200 personas se ubican en este recóndito enclave, al cual hay que acceder tras caminar 2 kilómetros a pie, en donde acampan desnudos, mientras practican sexo a lo largo del día, sin respetar ningún tipo de medida anticovid. En dicho campamento, tal y como ha podido atestiguar la Guardia Civil en el día de hoy, hay hombres, mujeres y niños de diferentes edades y procedentes de distintos puntos de Europa.

Un grupo numeroso de agentes ha accedido al campamento y ha procedido a levantar 76 actas de denuncia a los organizadores y participantes, mientras que otros 70 integrantes evitaron la sanción al abandonar el lugar durante los requerimientos de los agentes.

La Guardia Civil ha tramitado dichas sanciones por incumplir diferentes normativas: por un lado, se les ha denunciado por los incumplimientos flagrantes a la Ley de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, que prohíbe la acampada libre en todos los montes de utilidad pública de la comunidad y la realización de fuego.

Por otro lado, se les ha sancionado por el incumplimiento de la legislación estatal y autonómica en materia sanitaria de prevención y contención frente a la covid-19, por juntarse grupos de personas no convivientes, no usar mascarilla y no mantener distancia de seguridad.

Además, se ha llamado a los Servicios Sociales del Gobierno riojano, por la presencia de menores de edad, quienes estaban sin escolarizar, a su vez que convivían en pésimas condiciones higiénicas sanitarias y de salubridad.

Tal y como se puede ver en las imágenes de la Agencia Atlas, los agentes han accedido al asentamiento para imponer las pertinentes sanciones y ellos, en son de paz, les han recibido con abrazos, aunque han encontrado el rechazo de los agentes al no llevar mascarilla.

Desde que se supo de la presencia de este grupo en los montes riojanos, el cuerpo policial estableció controles en la zona para evitar la llegada de más hippies hasta el lugar.

¿Les desalojan?

Esta intervención de la Guardia Civil no implica su desalojo de la zona. Días atrás, la portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, explicó que “el desalojo requiere que haya una denuncia previa de los titulares del terreno”, algo que de momento, no se ha producido.

Aún así, se prevé que la concentración finalice relativamente pronto, ya que la ‘Familia Arcoiris’ suele cambiar de asentamiento al acabar un ciclo lunar.

¿Qué es la ‘Familia Arcoiris’?

La Familia Arcoíris era un grupo casi desconocido en España hasta hace unas semanas, pero de larga tradición en EE UU. Surgió en los años 70 en zonas rurales y cuenta con numerosos seguidores en todo el mundo. Su forma de vida se basa en la filosofía hippie: amor libre, el nudismo, la no violencia, la armonía con la naturaleza y el rechazo a las posesiones materiales.