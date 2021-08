Poner terceras dosis sin el aval de la EMA tiene «riesgos legales»

La Comisión Europea advirtió ayer a los países miembros que administrar una tercera dosis de la vacuna a sus ciudadanos sin el previo aval de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) puede conllevar «riesgos legales».

La EMA ya aclaró el miércoles que se necesitan más datos antes de poder aprobar el tercer pinchazo de refuerzo. Sin embargo, ocho países ya han anunciado que pondrán esta dosis adicional a sus ciudadanos. Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo y Eslovenia han dado luz verde a las dosis de refuerzo, y Alemania planea hacer lo mismo en otoño. En España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo que el país «esta preparado» para inocular este «booster» y que, previsiblemente, la próxima semana los expertos de la Ponencia de Vacunas trasladarán una propuesta a las comunidades.

«Actualmente, las dosis de refuerzo no forman parte de la autorización de comercialización de las vacunas covid-19 y aún no se han sometido a una evaluación científica por la EMA en ausencia de datos suficientes», puntualizó la Comisión Europea. Además, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió el miércoles en que los datos sobre los beneficios y la seguridad de una inyección de refuerzo de la vacuna no son concluyentes.

Francia, el 13 de septiembre

El presidente de Francia, Emmanuel Macron anunció ayer la aprobación de una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 para personas mayores y de riesgo. Se empezarán a inocular dichas partir del 12 o 13 de septiembre en residencias. El resto podrá pedir cita tras haber pasado mínimo seis meses desde la última dosis.

«Nos estamos preparando, como otros países, para poner esta tercera dosis a las personas de más edad y más frágiles. Lo haremos a partir del regreso de las vacaciones», explicó el presidente galo ante el medio de que se saturen los hospitales. «Probablemente se necesitará este refuerzo. No para todos ahora mismo. En esta etapa solo estas poblaciones objetivo se verán afectadas», concluyó Macron.