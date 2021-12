Los rituales y las supersticiones que debemos seguir en Nochevieja para comenzar el 2022 con buen pie

Para muchos, celebrar el fin de año consiste únicamente en tomarse las 12 uvas al compás de los 12 últimos segundos del año; pero quizás debamos replantearnos la Nochevieja de arriba a abajo, porque no se trata solamente de que nuestro planeta haya dado una vuelta más alrededor del Sol, sino que también es un momento para ganarse el favor de la fortuna durante el año entrante. Por eso, si consideras que este año ha sido una decepción por cualquier motivo... quizás porque no has cumplido con todos tus objetivos o porque -simplemente- no has tenido buena suerte... puede que tenga que ver con el hecho de que durante la Nochevieja de 2020 no seguiste a rajatabla con todos los rituales exigidos.

En la imagen, unas uvas de Nochevieja. FOTO: Unsplash Unsplash

Si esta es tu situación, aquí tienes una lista con todas las supersticiones que tienes que seguir para comenzar el año con buen pie:

1. Echar un anillo a una copa de champán:

Es un ritual esencial para todos aquellos que quieren mejorar su situación financiera. Lo único que debemos hacer es coger el anillo más valioso en nuestro haber (funciona mucho mejor si el anillo es de oro) e introducirlo en la copa con la que vayamos a brindar... y por supuesto, tener cuidado de no bebérnoslo sin querer... esa no es la mejor forma de comenzar el año.

2. Dejar las puertas y las ventanas abiertas

Este es un ritual que solo pueden seguir aquellas personas que no tengan perro. Es cierto que si lo hacen pueden ver como su suerte cambia radicalmente, pero el 31 de diciembre es un día muy complicado para nuestras mascotas porque suele haber muchas personas en la calle tirando petardos... y si dejamos abiertas las ventanas y las puertas, los perros sentirán cada impacto con mucha más intensidad. Por eso, mejor que reservemos esta superstición para aquellos hogares libres de perros.

3. Comer lentejas

Esto es algo típico en Italia. Allí entienden que comiendo esta legumbre en la cena del día 31 de diciembre y en la comida del 1 de enero tendrán buena suerte durante el año próximo... no es algo que esté probado en España, así que no es necesario que recurramos a ello. Al fin y al cabo, hay otros rituales de los que sí se ha verificado su efectividad... pero si quieres asegurarte de absorber toda la fortuna posible, nunca está de más intentar algo nuevo.

4. Entrar con el pie derecho

La expresión comenzar con buen pie no es simplemente una frase hecha: es una hoja de instrucciones. Si queremos comenzar el año como Dios manda, debemos entrar -literalmente- con buen pie en 2022. Por eso, el primer paso que demos justo después de las campanadas debe ser con el pie derecho. Y si después de hacer esto, todavía sentimos que podemos absorber mucha más suerte, lo que tenemos que hacer es salir al rellano y volver a entrar en casa con el pie derecho.

5. Bailar alrededor del árbol de Navidad

Esto es muy efectivo. Bailar alrededor de un árbol puede parecer un tanto primitivo, pero si lo que queremos es que nos vaya bien en 2022, debemos olvidarnos por unos minutos de los complejos, de la vergüenza y de los prejuicios... Si por algún motivo no has montado tu árbol de Navidad, puedes salir a la calle y buscar cualquier árbol que encuentres por la calle. La fortuna no discrimina (o al menos no en estos términos).

6. Siéntate y levántate con cada campanada

Comerse la uvas y levantarte y sentarte con cada campanada es francamente complicado, pero es la única manera realmente efectiva para conseguir pareja. Lo más importante es la logística. Hay que preparar las uvas para que sea más fácil comerlas... lo mejor es elegir las más pequeñas, pelarlas y quitar las pepitas. Y además, también tendrás que sustituir el plato por un bol, para evitar que ninguna fruta salga rodando en el momento menos indicado y elegir un asiento cómodo, que te permita levantarte y sentarte con facilidad. Un sillón o un sofá está contraindicado porque tienen muy poca altura y levantarse se hace muy complicado y tedioso. Lo mejor es una silla de comedor normal, con el respaldo y el peso adecuado para que aguante el trote de 12 sentadas.

7. Enciende una vela

En esta vida no se puede tener todo, y si quieres una cosa, tienes que prescindir del resto. Si tu principal problema durante el pasado año ha sido que has experimentado un déficit preocupante en lo que a relaciones amorosas se refiere, deberás encender una vela de color rojo; si lo que necesitas es un poco de Paz, tienes que encender una vela azul; el color amarillo sería el recomendado para la abundancia, el verde para la salud y una naranja para la inteligencia. Se dice que la blanca atrae una dosis repartida de las anteriores... pero no es algo que este comprobado.

8. Ponte la ropa interior al revés

No parece que sea necesario recordar que es imperativo que la ropa interior de Nochevieja sea de color rojo, pero hay algo que pocos saben y es que, si te la pones al revés antes de las campanadas y te la cambias justo después te convertirás en algo así como una antena para la buena fortuna. Eso sí, existe cierto margen... tenemos unos minutos para hacerlo... no es necesario que nos cambiemos los calzoncillos delante de nuestra familia.

9. Usar una prenda amarillas

Además de la preceptiva ropa interior de color rojo, debemos hacernos con cualquier otra prenda de color amarillo y llevarla puesta durante las campanadas.

10. Sujetar una fotografía o un objeto

Esto solo sirve si quieres conseguir algo concreto durante el 2022. Por ejemplo, si quieres un Bugatti Divo, lo que tienes que hacer es imprimir una fotografía o una maqueta del vehículo en cuestión. De esta forma, antes del 31 de diciembre de 2022 seguro que lo tendrás en el garaje de tu casa.

11. Encender todas las luces de la casa

Este año será bastante más doloroso que en ocasiones pasadas. Sin embargo, es importante que lo hagamos. No es necesario que estén mucho tiempo encendidas, con unos minutos vale... Así que, 5 minutos antes de que suenen las campanadas date un paseo por la casa y vigila que no haya ningún rincón oscuro.

12. Dar tres saltos

Esto se hace durante el brindis. Es decir, que debemos hacerlo con la copa en la mano... y cuando está llena además. Si eres el invitado en la casa de un familiar, es posible que te lleves una buena bronca por derramar el cava sobre la alfombra... pero vale la pena correr el riesgo.

13. Átate una margarita al cuello

Todo el mundo sabe que las margaritas son unas flores que atraen al amor... eso no es ningún misterio. Por eso, lo que debes hacer es dar un paseo en la tarde del 31 de diciembre y arrancar alguna de estas flores. Luego te haces un collar y te lo dejas puesto durante las campanadas.

14. Dejar unas maletas en la puerta

Esto no es útil para todo el mundo. Solo será positivo para aquellas personas que son aventureras y les gustaría visitar otros rincones del planeta. Pero si este no es tu caso y no disfrutas -en absoluto- del turismo, es mejor que dejes las maletas en su sitio.

15. Llenar un cubo con agua

Este ritual exige un poco de preparación. Implica que, nada más despertarnos el 31 de diciembre, debemos coger un cubo o un barreño y llenarlo hasta arriba de agua. Lo dejaremos durante todo el día en un rincón de la casa donde no vaya a estorbar a nadie, y cuando toquen las campanadas iremos al baño y lo tiraremos. De esta forma, el agua absorberá todas las malas vibraciones que puedan habitar en tu hogar.

16. Nevera y carteras llenas

Eso de que el dinero llama al dinero no solo es cierto, sino que también aplica para la alimentación. Por eso, debes tener la despensa, la nevera y la cartera a rebosar. Así, el año próximo vivirás en la más absoluta abundancia.

17. Lanza un puñado de azúcar

La buena suerte es golosa, y se verá muy tentada de entrar en nuestro hogar si le dejamos un puñado de azúcar en el rellano. Eso sí, recuerda recogerla al día siguiente... que así es como llegan las hormigas.

18. Escribir tus deseos

Esta es -sin duda- una de las recetas esenciales para conseguir todo lo que quieres. Lo único que debes hacer es escribir en uno o varios trozos de papel tus mayores deseos para el año entrante y dejarlos pegados a tu piel durante la cena y las campanadas. Y una vez que ya estemos en el nuevo Año, hay que quemarlas. Eso sí, recuerda que hay un tope de tres deseos por persona. La fortuna no verá con buenos ojos que seas egoísta y quieras monopolizarla.

19. Repartir Besos

Si estas soltero o soltera y quieres que el nuevo año traiga con él una pareja, debes darle besos a personas del mismo sexo del que quieres que tenga tu pareja. Así, si eres un hombre heterosexual o una mujer homosexual, deberás dar un beso en la mejilla a todas las mujeres de tu vida, y si eres una mujer heterosexual o un hombre homosexual deberás besar a todos los hombres de tu vida. Eso sí, en el caso de que seas bisexual, será mejor que estés preparado o preparada para que te duelan los labios por la mañana.