Orientación, una cuenta pendiente

Vivimos en un mundo cambiante donde es necesaria una actualización continúa. Estar obsoleto ya no es una opción y sin lugar a duda el dicho “el saber no ocupa lugar” tiene más sentido que nunca. Nuevos métodos de aprendizaje, nuevas profesiones y mayor accesibilidad a fuentes de información..., pero ¿el sistema educativo actual esta realmente preparado para el futuro?, ¿se adapta la formación a las necesidades globales del mercado y del entorno en el que vivimos?

Nos situamos en un contexto en el que se estima que no se conoce el 70% de los empleos que ocuparán las futuras generaciones. Siguiendo esta línea, se habla poco de que cada 100 estudiantes hay 20 que no acaban el bachillerato, otros 20 que sí lo acabaran pero que no quieren realizar estudios universitarios y de los 60 restantes que escogen como opción la universidad, 20 la dejaran el primer año y de los 40 que finalicen la carrera, solo 20 realmente obtendrán un sueldo en base a lo que han estudiado.

Elegir una carrera inadecuada es un hecho muy frecuente entre los jóvenes y uno de los principales factores que conducen a la deserción universitaria. Los jóvenes están continuamente buscando su propia identidad personal, se hacen preguntas constantemente : ¿quién soy?, ¿dónde estoy? y ¿hacia dónde voy?. Deben saber identificar los cambios de su entorno: culturales, sociales y económicos. Pero realmente no saben que enfoque dar a su educación, ni sus padres como ayudarles.

Aquí entre en juego la orientación: ¿qué es la orientación?

En primer lugar, hay tres niveles de orientación: profesional, vocacional y educacional.

La orientación profesional, estrictamente hablando, es proporcionar asesoramiento, información y guía para que la gente en diferentes niveles pueda mejorar en su empelabilidaid (si es que están desempleados) o elegir unos estudios (universitarios o no) que les haga y permita tener una vida plena.

En resumen, consiste en ayudar a personas a reinventarse o vincularse hacia una vida próspera.

Xavier Martí, country manager de EF Education First, puntualiza la importancia de la orientación. “Creemos que no está suficientemente implantada ni modernizada. Como empresa de educación estamos preocupados por la orientación que se está impartiendo y proporcionando”.

Se debe hacer hincapié en ayudar a los alumnos a tener un perfil con el que puedan aprovechar las oportunidades. Aunque más que orientación profesional, deberíamos centrarnos en la orientación en general. Al hablar solo del ámbito profesional lo estamos cerrando a una definición concreta y como se ha puntualizado anteriormente es muy complicado definir las profesiones a las que se podrían dedicar en un futuro los estudiantes.

Martí afirma que “es importante preparar a los jóvenes a la economía y la innovación, a estar listos para las oportunidades que surjan mas que a la orientación profesional como tal”.

Hay mucho joven que se frustra en el bachiller, o en la escolaridad en general. De 100 estudiantes solo el 20% acaba satisfecho con el sistema educativo que le damos. Ahí tenemos un problema.

La orientación profesional tiene como objetivo la intervención de este problema social y por ello se debe desarrollar en amplitud. Generar toda la información posible para que los jóvenes elijan en base a ello y que los padres sepan que esa información está disponible. Se debe propiciar que sean ellos mismos agentes activos de su propio cambio y lograr la adaptación a las situaciones cambiantes que trae consigo el paso a la vida activa.

En Finlandia, país con mayor nivel educativo según el informe PISA, este debate lo tuvieron hace 40 años. De hecho, con 11 años los estudiantes finlandeses ya empiezan a tener conversaciones con orientadores y a partir de los 13/14 ya pueden escoger entre unos estudios vinculados con una parte técnica o solo bachiller. Para el país nórdico no escoger estudios universitarios no es un fracaso, no tienen ese estigma. En España son muy pocos los centros que ofertan charlas de orientación a sus alumnos y cuando estas se realizan se enfocan mayoritariamente al ámbito universitario, dejando de lado otras opciones igual de válidas.

En contra posición a los centros educativos aparecen proyectos como AULA. Una feria de educación que se basa principalmente en ayudar al estudiante a decidir eficazmente su futuro formativo y profesional. A través de una oferta de centros educativos y formativos, entidades y empresas de servicios se busca dar repuesta a las necesidades de formación de estudiantes (de 4º de la E.S.O en adelante) que acuden a elegir el centro en el que formarse para acceder al mundo laboral.

Lola González, directora de AULA 2022, considera que “El objetivo es el de continuar ofreciendo a la comunidad educativa el mejor evento de este sector de España, con una fuerte vocación iberoamericana, y con un perfil claramente orientador, ayudando a estudiantes y familias en la toma de decisiones educativas, y que es precisamente uno de los rasgos distintivos de esta Feria frente a otros eventos.”

La orientación educativa se ha demostrado que disminuye el porcentaje de abandono académico y aumenta la satisfacción personal.

Y aunque en materia de educación España mantiene su compromiso con la Agenda 2030 y el cumplimiento del ODS4, que busca “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en orientación estudiantil seguimos dando pasos de tortuga.

“Se debería invertir más en orientación, actualmente no es suficiente el abordaje, de ninguna de las maneras”, comenta Xavier Martí.